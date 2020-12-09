طريقة عمل الجمبري بالكاري علي الطريقة الهندية مع الأرز البسمتي INDIAN SHRIMP CURRY

طريقة عمل الجمبري بالكاري على الطريقة الهندية، لقد تنوعت طرق عمل الجمبري بأشكال كثيرة، وطرق أكثر، ومن هذه الطرق الجمبري المقلي، وشوربة الجمبري كما تعرف بالسي فود، والمعكرونة بالجمبري، وغيرها الكثير، فقد تعددت طرق الجمبري، وتنوعت في كثير من البلاد، لذلك أحضرنا لكم طريقة عمل الجمبري بطريقة جديدة بالكاري على أصولها من الهند مع الأرز البسمتي، ولا ننسى أيضا محبين الجمبري الذي يعشقونه لما له من فوائد كثيرة، وعديدة.

طريقة عمل الأرز البسمتي:

تعرف على طريقة عمل الأرز البسمتي بكل سهولة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة كما تحبين.

كوبان من الأرز البسمتي الهندي الأبيض، ويكون طويل الحبة، ويجب غسله ونقعه في الماء حوالي ساعة، ويتم تصفيته من الماء مباشرة قبل الاستخدام.

ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

فصين ثوم مفرومين.

ثلاث أكواب من الماء الساخن، أو ثلاث أكواب من الشوربة الساخنة إذا توفر لديك.

في حلة على النار ضعي بها الزيت، والزبدة، ثم أضيفي الأرز، وقلبيهم ، ثم أضيفي الثوم المفروم فهو يعطي نكهة جيداً خاصة مع الأكل الهندي، وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي الملح، وقلبهم تقليب خفيف، ثم ضعي الماء الساخن، أو الشوربة إلى باقي المكونات، وقلبيهم.

غطي الأرز، ثم اتركيه على نار عالية حتى يتشرب، أو يمتص الماء، ثم قومي بتهدئة النار حوالي عشرة دقائق حتى يتم نضجه، وعندما ينضج أطفئ البوتاجاز، وبهذا يكون الأرز جاهز للتقديم مع الجمبري بالكاري.

مقادير الأرز البسمتي:طريقة تحضير الأرز البسمتي:طريقة عمل الجمبري بالكاري على الطريقة الهندية:

نقدم لكم وصفة الجمبري بالكاري بطريقة مختلفة عن غيرها، وسر مكوناتها.

كيلو من الجمبري المقشر، والمنظف.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ثمرتان من الطماطم صغيرة الحجم مقطعة على شكل مكعبات صغيرة؟

ثمرتان من البصل صغيرة الحجم مفرومة وسط.

ربع كوب من الماء الساخن.

ثمرة فلفل أخضر حار مقطعة حلقات حسب الرغبة.

كوب من حليب جوز الهند،إذا لم يتوفر لديك يمكنك استخدام كوب من كريمة الطهي، أو كوب حليب مضاف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من القشطه الجاهزة.

للتزيين: ملعقتين كزبرة، أو بقدونس

ملعقة إلا ربع صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الجراماسالا.

مقادير الجمبري بالكاري:بهارات الجمبري الهندية:

بهارات الجاراماسالا هي مجموعة من التوابل هي الكزبرة الجافة،حب الهال، الكمون، بذور الخردل، الشمر، القرنفل، الفلفل، القرفة، والحلبة.

قبل الاستخدام تأكدي من تنظيف الجمبري، وتقشيره، وتأكدي من إزالة السلسة الموجودة في ظهر الجمبري، ولتأكد من تنظيفه ضعي الجمبري في ماء به ثلج مع عصرة ليمون، أو نقطتين من الخل.

في وعاء علي النار ضعي نقطتين من الزيت، ويفضل زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون لتكون صحية أكثر.

قومي بإضافة البصل إلى الزيت، وقلبيه حوالي من 8 إلى عشر دقائق حتي يصبح لونه شفاف أضيفي الفلفل الأخضر،وقلبيهم، ثم أضيفي الثوم، والزنجبيل، وقلبيهم حوالي دقيقتين، ثم أضيفي عليهم الطماطم، وقلبيهم، ثم اتركيهم علي نار هادئة لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك أضيفي عليهم ربع كوب مكن الماء الساخن،وقلبيهم، واتركي المكونات على النار حوالي ثلاث دقائق أخرى حتي تصبح قوام الطماطم مثل الكريمي.

بعد ذلك أضيفي الجمبري على الخليط، وقلبيهم، ثم أضيفي البهارات الهندية إلى الجمبري، وقلبي لمدة خمس دقائق أخرى،بعد ذلك قومي بإضافة كوب من حليب جوز الهند، وقلبي كل المكونات، غطي الوعاء، واتركيهم على نار هادئة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يصبح الخليط ثقيل، وليس خفيف، بعد مرور عشر دقائق أضيفي الكزبرة المفرومة،ولبيهم، واتركيهم إلى أن ينتهي الوقت، ويصبح الصوص ثقيل، ثم قومي بإطفاء النار.

قدمي الجمبري ساخن في طبق التقديم مع الأرز البسمتي الأبيض، وبالهناء، والشفاء.

طريقة تحضير الجمبري بالكاري:

لاحظي أن الجمبري لا يأخذ كثير من الوقت في الطهي حتى لا يفقد طراوته، ويصبح جامد.