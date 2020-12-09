بروتين علاجي للشعر المجعد والمتقصف بعيداً عن مراكز التجميل وبأقل مجهود

أفضل طريقة لعمل البروتين في المنزل وبأقل مجهود للحصول على شعر ناعم وقوي لأطول فترة ممكنة، يعتبر البروتين العلاجي للشعر المجعد والمتقصف والأفريقي هو الحل الأفضل والأسرع لشعر ناعم وقوي، ولكن عادة يتكلف فرد الشعر في مراكز التجميل مبالغ طائلة بالاضافة إلى سعر البروتين أيضا، وفي هذه المقالة سوف تتعرفين على الطريقة الصحيحة لتطبيق بروتين فرد الشعر في منزلك بعيداً عن مراكز التجميل، وبذلك يمكنك توفير تكلفة فرد الشعر هناك والاكتفاء فقط بشراء البروتين المناسب لنوع شعرك.

بروتين فرد الشعر ومميزاته

يعمل بروتين الفرد على بناء الغطاء البروتيني للشعر وتقوية بصيلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مما يحمي خصلات الشعر من التقصف ويعطي الشعر نعومة ولمعان و يعطي الشعر شكلا مميز، حيث يتكون من عناصر طبيعية وكيميائية مركزة ومفيدة للغاية تخترق فروة الرأس لتغذي الشعر وتمنع تكسره وتقصفه.

طريقة تطبيق البروتين في المنزل

ابدئي الاستعداد لتطبيق بروتين الفرد على شعرك عن طريق غسل شعرك جيدا علي مدار اربع أيام لتتخلصي من الزيوت تماما، وذلك بمعدل مرة كل يومين مع عدم استعمال زيوت أو كريمات قبل وضع البروتين، وقبل تطبيق البروتين جففي شعرك جيدا باستخدام السشوار درجه حراره متوسطة حتي يجف تماما، ثم قسمي شعرك إلى أربعة أو ثمانية أقسام حسب كثافة شعرك ثم قومي بوضع الدبابيس مع كل قسم، وبعد ذلك قومي بأخذ خصلات من شعرك وضعي عليها البروتين المناسب مع نوع شعرك بكمية مناسبة.

هنا يجب أن نقدم لكِ نصيحة مهمة وهي عدم الإكثار من مادة البروتين على الشعر، فقط قومي بوضع كمية مناسبة لأنه يتسبب في زيادة وزن الشعرة وهو ما يسبب تساقط الشعر على المدى البعيد، وقومي أيضا باستخدام المشط البونطة وهو المشط الرفيع لتوزيع البروتين والتخلص من الكمية الزائدة، بعد ذلك احضري البونيه الحراري وإذا لم يكن متوفراً يمكنك استخدام ورق الفويل والسشوار، وقومي بوضعه على شعرك لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة، وذلك على حسب نوع شعرك فإذا كان مجعد أو كيرلي يتم وضعه لمدة نصف ساعة، وتزداد المدة إلى ساعة كاملة في حالة الشعر الخشن أو الأفريقي.

عند الانتهاء من الوقت المحدد مشطي شعرك جيدا حتى يتساوى وانتظري حتى عشر دقائق قبل التنشيف، ثم استخدمي السشوار لفرد وتنشيف الشعر من البروتين بنسبه 70% ، ثم نأتي لأهم خطوة في فرد الشعر بالبروتين وهي خطوة البيبى ليس، قومي باستخدام مكواه الشعر السيراميك بأعلي درجة حرارة، ثم ابدئي في كوي كل خصله من 7 إلى 10 مرات وإذا كان شعرك من النوع الخشن جداً أو الأفريقي قومي بزيادة مرات الكوي إلى 15 مرة، وعند تماسك البروتين على الشعر انتظري 15 دقيقة كي يرتاح شعرك من الحرارة ثم قومي بغسل شعرك بمياه دافئة، وعند أول مرة من الغسيل استخدمي فقط البلسم المناسب لنوع شعرك.