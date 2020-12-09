وصفات طبيعية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء والتمتع ببشرة صافية ومشرقة

وصفات طبيعية لعلاج جفاف البشرة والتمتع ببشرة صافية ومشرقة دائماً، البشرة النضرة والمشرقة هو ما تسعي إليه كل النساء حتي تتمتع بكل معالم الجمال، ولكن تتعرض البشرة دائماً إلي الكثير من العوامل التي تتسبب في جفافها وإخفاء شكلها الطبيعي مثل أشعة الشمس المباشرة أو كثرة استخدام الماء الساخن في غسل الوجه أو سوء التغذية، مما يؤثر عليها سلبياً وتكون أكثر عرضة للجفاف.

أفضل الوصفات للتخلص من جفاف البشرة طبيعياً لبشرة أكثر نقاء

علاج جفاف البشرة يعد من أكثر الأمور التي تشغل العديد من الفتيات والسيدات، مما يجعلها تلجأ إلي استخدام المنتجات الكيميائية التي تضر بالبشرة ولكن يجب الاعتماد علي المنتجات الطبيعية التي تمنحك بشرة صافية ومشرقة بدون أي كيماويات، ولهذا سوف أقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج جفاف البشرة والتمتع ببشرة صافية ومشرقة دائماً.

وصفة زبدة الشيا لبشرة نضرة ومشرقة

تعتبر زبدة الشيا من أفضل الوصفات لعلاج جفاف البشرة وذلك لأنها تتميز بقدرة كبيرة علي ترطيب البشرة والوجه، كما تعمل علي إزالة آثار حب الشباب والبثور من الوجه مما تمنحك بشرة نقية وصافية.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مكونات وصفة علاج جفاف البشرةكيفية استخدام الوصفة علي البشرة للتخلص من الجفاف

نقوم بمزج المكونات ثم توضع علي البشرة لمدة 10 دقائق لعلاج جفاف البشرة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين مدي نعومة وترطيب بشرتك ويفضل استخدامها قبل النوم للحصول علي بشرة نضرة وصافية.

وصفة الجلسرين وماء الورد لعلاج جفاف البشرة

يعد الجلسرين من أفضل المكونات العلاجية التي تعمل علي الترطيب بفاعلية كبيرة ويستخدم لعلاج جفاف البشرة، وذلك لأنه مرطب قوي للتخلص من مشاكل البشرة الجافة ويعتبر من أهم طرق العناية بالبشرة لتحصلي علي بشرة صافية وخالية من البثور والشوائب كما يزيد من فعاليته عند إضافته لماء الورد والمعروف بفوائده الكثيرة للبشرة من ترطيب وتفتيح رائع للوجه.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

بضع قطرات من ماء الورد.

مكونات وصفة علاج جفاف البشرة لبشرة مشرقة ونقيةكيفية استخدام الوصفة علي الوجه لبشرة خالية من الجفاف

نقوم بخلط المكونات ثم توضع علي الوجه لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيداً بلطف ويستخدم قبل النوم مباشرة كغسول منظف ومعقم طبيعي لكل أنواع البشرة،ولعلاج جفاف البشرة وللتمتع ببشرة أكثر نضارة ونعومة.