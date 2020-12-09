وصفة ماء الأرز الجبارة في تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة رررهيبة في اسبوع فقط

وصفة ماء الأرز للشعر يعتبر ماء الأرز من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على تعزيز نمو الشعر كما أنه فعال في مكافحة تساقط الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الخفيف، والسبب وراء كل ذلك هو أنه يوجد به الكثير من الفيتامينات المتنوعة منها فيتامين سي وبي وأي، وهم من أهم الفيتامينات التي تعمل على تعزيز نمو الشعر، فإذا كنتي ترغبين في الحصول على شعر طويل وناعم وكثيف خالي من أي مشاكل فما عليك سوى الحرص على تطبيع قناع ماء الأرز للشعر بشكل أسبوعي ، وإلكم طريقة الاستفادة من ماء الأرز وما يوجد به من فوائد جمة.أهم فوائد ماء الأرز
- يوجد به فيتامين أي الذي يعمل على زيادة معدل تدفق الدم لفروة الرأس، مما يساعد في توفير التغذية الكاملة التي يحتاجها الشعر.
- به الكثير من العناصر التي تفيد صحة الشعر وتساهم في إطالته بطريقة سريعة.
- يساهم ماء الأرز في تقوية الشعر ومكافحة التساقط.
إليكم الطريقة الصحيحة للاستفادة من ماء الأرز وتطبيقه على الشعر للتخلص من مشاكله:
- نقوم بنقع كمية مناسبة من الأرز في كوب من الماء ويترك لمدة ساعتين، ومن ثم نقوم بتصفية الأرز ونضع الماء بزجاجة.
- ونقوم بعسل الشعر بشكل جيد بالشامبو، ويوزع عليه ماء الأرز من الجذور حتى الأطراف.
- نستعين بأطراف الأصابع لعمل مساج خفيف لفروة الرأس لعدة دقائق.
- نغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين ومن ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
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