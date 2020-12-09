اعملي بنفسك كريم ڤيتامين سي الطبيعي في البيت بقشر البرتقال لنضارة البشره وتفتيحها

نحن نحرص على شراء الكريمات الطبية للبشرة بهدف التخلص ممن تعاني من مشاكل متنوعة يفقدها حيويتها ونضارتها، ومنها ما يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة ويوحد البشرة، ولكن لكي نضمن الحصول على كريمات عالمية ذات جودة عالية سوف نحتاج للكثير من المال، مما يجعل الكثير من الفتيات تلجأ لكريمات بمكونات طبيعية موجودة بالمنزل تساهم في الحصول على بشرة نقية خالية من أي مشاكل تعرفي عليه الآن. كريم ڤيتامين سي الطبيعي للبشرة يوجد في كريم البرتقال الطبيعي الكثير من الفوائد لصحة البشرة لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة أدوات العناية بالبشرة.

الطبيعي الكثير من الفوائد لصحة البشرة لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة أدوات العناية بالبشرة. يساهم في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

يقضي على عيوب وتلف خلايا البشرة.

يساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من تصبغات الجلد. كيفية عمل كريم فيتامين سي بالمنزل معقتين كبيرتان من العسل.

ملعقتين من قشر البرتقال “يتم تجفيفه وطحنه حتى نحصل على بودر. طريقة التحضير: نحضر إناء عميق ونخلط بيه كميات متساوية من العسل وقشر البرتقال البودر، وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بتنظيف البشرة بالغسول المناسب له، ونطبق الكريم على الوجه والرقبة، ويترك لمدة ربع ساعة مع عمل مساج بسيط للبشرة لكي نفتح المسام.

نقوم بشطف الوجه بالماء الساخن، ومع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

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