طريقة عمل الجبنة الرومي الاصلية في البيت مثل الجاهزة بالظبط

طريقة عمل الجبنة الرومي تعتبر الجبن الرومي من أنواع الجبن المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، والتي يتم استخدامها في تحضير أنواع مختلفة من الفطائر والمخبوزات وأيضاً من المكونات الأساسية للكريب والبيتزا، وهذا يعني أنها متعددة الاستخدامات ومن المكونات الأساسية التي تتواجد في كل منزل، فقد نجد الكثير من السيدات يشترونها من الخارج بتكلفة عالية، فحرصنا اليوم أن نوفر لكم طرق متنوعة لعمل الجبن الرومي في المنزل. القيمة الغذائية والفوائد الصحية للجبن الرومي يوجد في الجبن الرومي كمية كبيرة من فيتامين أ له دور كبير في المحافظة على صحة العين.

كمية كبيرة من فيتامين أ له دور كبير في المحافظة على صحة العين. يوجد به نسبة كبيرة من فيتامين ب الهام بدرجة كبير للجسم.

تحتوي على فطر البنسليوم يحافظ على صحة الأمعاء والتخلص من التقرحات.

كيفية عمل الجبن الرومي في المنزل

إليكم مكونات وخطوات عمل الجبن الرومي في المنزل أفضل من الخارج وبأقل تكلفة:

أفضل من الخارج وبأقل تكلفة: 3 كليو من اللبن البقري.

كوبان زبادي.

فلفل أسود حصى.

رشة ملح.

شاش طبي.

نصف كوب من الماء المثلج.

لون أصفر. طريقة التحضير: نضع قدر معدني به الحليب ويوضع على نار متوسطة ويترك حتى يسخن ولكن دون أن يصل للغليان، ويقلب بشكل مستمر حتى يتجانس.

نقوم بإذابة الملح بالماء المثلج، ومن ثم نقوم بإضافة الحليب ويقلب بشكل جيد.

يترك الحليب حتى أن يغلي، ومن ثم نقوم بتغطية القدر، ويترك على نار هادية ويترك لمدة ربع ساعة.

نقوم بتقليب الحليب بالطول وليس بشكل دائري، ومن ثم يغطى ويترك لمدة ثلث ساعة.

نقوم بإضافة الفلفل الأسود ولون الأصفر ونقلب.

نسكب الجبن بمصفاة مغطاه بشاش طبي، ويلف بشكل جيد، ونضع عليها قدر به ماء ويترك لمدة 12 ساعة، ومن ثم نقوم بتقطيع الجبن لشرائح رقيقة وتقدم وبألف هنا وشفا.

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