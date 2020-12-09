طريقة عمل بلح الشام اللذيذ بسهولة وبساطة خطوة بخطوة في المنزل

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشامية أيام فترة الحكم العثماني، ويعتبر بلح الشام من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، وتبحث كل أم على طريقة سهلة لعمل عجينة بلح الشام، ويحتوي بلح الشام على دهون وسعرات حرارية، وبلح الشام نوع من أنواع الحلويات الهشة اللذيذ، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير بلح الشام خطوة بخطوة. مكونات عمل بلح الشام مكونات عمل بلح الشام سوف نتعرف على مكونات بلح الشام كالتالي:- كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث بيضات كبيرة.

زيت الذرة للقلي. طريقة تحضير بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام خطوة بخطوة كالتالي:- تحضير إناء ونضع به الماء، والملح، والسكر، والخل، والزيت ووضعه على نار حرارتها متوسطة حتى يبدأ تغلي الماء قومي بإضافة الدقيق والتقليب بسرعة حتى يتشرب الدقيق كل الماء باستخدام ملعقة خشب والحصول على عجينة متماسكة وطرية نبعد الإناء من على النار وتركها حتى تبرد لمدة عشر دقائق. تحضير طبق نضع به الفانيليا، والبيض وتقليب البيض جيداً باستخدام مضرب يدوي حتى تتجانس. وضع العجينة في وعاء العجانة وتثبيت مضرب التقليب والتشغيل بسرعة متوسطة وإضافة البيض المخفوق بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة طرية ومتجانسة. تحضير مقلاة عميقة ووضع بها كمية من الزيت. قومي بوضع القليل من زيت الذرة في إناء مقدر ووضع الكوب جانباً أثناء التشكيل. قومي بوضع عجينة بلح الشام في كيس تزيين مثبت به قمع مزخرف الخاص بها. قومي بعد ذلك بإحضار مقص المطبخ وتوضع في الزيت الذي بالكوب، وتحضير إناء آخر ووضع به الشربات وتركها جانباً تبرد. نقوم بالضغط بخفة على كيس العجينة لتتكون قطعة صغيرة الحجم من بلح الشام ثم قصيها بالمقص لتسقط في الزيت، وتكرار هذه الخطوات حتى تمتلئ المقلاة. تقليب قطع بلح الشام باستخدام ملعقة ذات ثقوب حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي ويتم نقلها علي إناء الشربات. وإخراج بلح الشام من الشربات وتركه يبرد ويقدم بالهنا والشفا.

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