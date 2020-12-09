طريقة عمل الشيبسي المقرمش في المنزل بنكهات طبيعية مميزة

يعد الشيبسي المقرمش من أكثر الأكلات التي يرغب في تناولها الكبار قبل الصغار، لذلك تجد الكثير يبحث عن طريقة تحضيره مثل الذي يباع في المحلات، بدلا من شرائه فتحضيره في المنزل سهل وبسيط وبمكونات غير مكلفة، من أربع حبات من البطاطس يمكنك تحضير كمية وفيرة لكي ولعائلتك ولا تحتاجين سوى البطاطس والبهارات وزيت للقلى، كما بإمكانك تحضيره بالنكهة التي ترغبين فيها، وسنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل الشيبسي المقرمش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة جدا.

مكونات عمل الشيبسي المقرمش

يتكون الشيبسي المقرمش من مكونات بسيطة تكسبه طعم لذيذ يجعل الكثير يرغب في تناوله، وهي كما يلي:

أربع حبات بطاطس مقطع إلى شرائح رقيقة جدا.

ملعقة من الملح.

ماء مثلج حسب كمية البطاطس المستخدم.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الثوم البودرة.

بابريكا حسب الرغبة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:

تقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رقيقة جدا . توضع حلقات الشيبسي الرقيقة في ماء بارد مضاف إليه الخل، يفضل أن يكون الماء يحتوى على قطع من الثلج. نترك حلقات البطاطس في الماء البارد لمدة ساعة كاملة على الأقل، وتوضع في الثلاجة ليحافظ الماء على برودته. نخرجها من الثلاجة، ونضعها على قطعة نظيفة من القماش لتتشرب الماء وتجف تماما. نعمل على تسخين الزيت جيدا على درجة حرارة عالية، ثم نضيف إليه حلقات الشيبسي، يجب أن يكون الزيت غزير لكي يتم التحمير بشكل صحيح، ويفضل أن تكون حلقات الشيبسي متفرقة عن بعضها في الزيت للحصول على بطاطس مقرمشة. نعمل على تقليب البطاطس باستمرار، ثم بعد ذلك نخرجها من الزيت وتوضع في مصفي، ونضيف إليها البابريكا والثوم البودرة والملح مباشرة. توضع شرائح الشيبسي في طبق التقديم، وتقدم بالهنا والشفا.

الشيبسي المقرمش بثلاثة نكهات طبيعية

هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في تحضير الشيبسي المقرمش بنكهات طبيعية في المنزل بدلا من شرائها من العطار، وهي كما يلي:

نكهة الشطة والليمون، نضيف نصف ملعقة من الشطة مع ملعقة من الخل ونضيف إليها عصير ليمونة واحدة و ملعقةالملح، ونترك البطاطس في هذا الخليط لمدة نصف ساعة، وبعدها يصبح جاهزا للقلى.

نكهة الطماطم، نقوم بخلط 2حبة طماطم ونضع لها ملعقة من الملح وملعقة من الخل، يوضع البطاطس في هذا الخليط ويترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم يصبح جاهزا للاستخدام.

نكهة الكاتشب، بعد خروج البطاطس من الماء المثلج يتم وضعها في خليط مكون من ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب وملعقة كبيرة من الخل وملعقة من الملح، ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يقلي في الزيت مباشرة.

ملحوظة، هذه النكهات الثلاثة تستخدم بعد نقع شرائح الشيبسي في الماء المثلج ولايضاف الملح إلي الماء البارد لأن النكهات تحتوي على الملح، أما إذا لم يتم إضافة الملح للنكهة فيجب إضافته إلى الماء المثلج أولا.