وصفة اللبن وماء الورد لتفتيح وتنعيم البشرة من اول استخدام

أكبر طموح للمرأة هو الحصول على بشرة نقية بيضاء خالية من العيوب، فالبشرة البيضاء جذابة ولا تحتاج إلى وسائل تجميل فتبدو دائماً بإشراقة عالية لذلك تسعى كل فتاة وإمرأة للحصول عليها دون اللجوء إلي وسائل التجميل ولا ننصح بإستخدام الوسائل العلاجية كالأدوية وغيرها فمعظم منتجات البشرة تحتوي على نسب من المواد الكيماوية لذلك ننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية لمنع أي آثار جانبية ومن أهم تلك الوصفات اللبن وماء الورد، واللبن يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد البشرة والأكسدة العامل الأهم لتفتيح البشرة، بينما تدخل ماء الورد في معظم وصفات التفتيح حيث تحتوي على مكونات تعمل على ترطيب البشرة وتنظيف المسامات وبالتالي تفتيح البشرة وتنقيتها إذا كنت تريد الحصول على بشرة بيضاء مشرقة دون اللجوء إلى وسائل التجميل يمكنك متابعة تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة اللبن وماء الورد لتفتيح وتنعيم البشرة

تريد المرأة دائماً الحصول على إطلالة جذابة وجميلة ببشرة بيضاء لامعة بعيداً عن المعاناة في وسائل التجميل حيث يحدث إرهاق للبشرة بسبب كثرة إستخدام وسائل التجميل وظهور التجاعيد في وقت مبكر لذلك بدأ معظم النساء والفتيات تبحث عن بديل لتفتيح البشرة بعيداً عن وسائل التجميل وقد بدأت الوصفات الطبيعية تثبت بجدارة فاعليتها في تفتيح البشرة ومن أفضل تلك الوصفات وصفة اللبن وماء الورد لتفتيح حيث يستخدمها معظم خبراء التجميل في العالم، وإليكم الوصفة، اللبن وماء الورد يساعد على تفتيح البشرة بصورة عالية حيث مشهور في عالم العلاج الطبيعي.

ملعقتين كبيرتين من حليب البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بياض بيضة واحدة.

مكونات الوصفة

طريقة التحضير: