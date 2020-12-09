طريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة سهلة وخطوات بسيطة أحلى من المطاعم

طريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة ، عجينة البيتزا هي الأساس المهم للحصول على بيتزا مثل المطاعم، فلا تترددي في العناية والاهتمام بتحضير عجينة البيتزا الهشة، ثم الاهتمام بحشو البيتزا حسب رغبتك، سواء بيتزا باللحوم أو بيتزا الفراخ، أو حتى بيتزا عشاق الجبنة، وهي التي يطلبها الأطفال كثيرًا، ويجب عليك أن تتعلمي طريقتها بكل سهولة.

عجينة البيتزا تحتاج لبضع خطوات بسيطة، حتى تحصلين على عجينة طرية وخفيفة تستطيعين التعامل معها، وذلك بدون عجن أو خبز في الفرن، مثل طريقة عمل فطائر سريعة بدون فرن، ولنجاح عجينة البيتزا السائلة في المقلاة، اتبعي الخطوات والمقادير التالية بحرص، وهي تعرف بمقادير البيتزا الاقتصادية السهلة.

كوب لبن سائل (160 مل).

كوب و ½ دقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب زيت زيتون بكر.

بيضة.

رشة زعتر مجفف.

رشة ملح ناعم.

رشة فلفل أسود مطحون.

حبة طماطم مبشورة.

ملعقة صغيرة معجون طماطم جاهزة.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

رشة زعتر مجفف.

رشة ملح ناعم.

رشة ثوم بودر.

رشة بصل بودر.

رشة فلفل أسود مطحون.