طريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة سهلة وخطوات بسيطة أحلى من المطاعم

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طريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة ، عجينة البيتزا هي الأساس المهم للحصول على بيتزا مثل المطاعم، فلا تترددي في العناية والاهتمام بتحضير عجينة البيتزا الهشة، ثم الاهتمام بحشو البيتزا حسب رغبتك، سواء بيتزا باللحوم أو بيتزا الفراخ، أو حتى بيتزا عشاق الجبنة، وهي التي يطلبها الأطفال كثيرًا، ويجب عليك أن تتعلمي طريقتها بكل سهولة.طريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة
عجينة البيتزا تحتاج لبضع خطوات بسيطة، حتى تحصلين على عجينة طرية وخفيفة تستطيعين التعامل معها، وذلك بدون عجن أو خبز في الفرن، مثل طريقة عمل فطائر سريعة بدون فرن، ولنجاح عجينة البيتزا السائلة في المقلاة، اتبعي الخطوات والمقادير التالية بحرص، وهي تعرف بمقادير البيتزا الاقتصادية السهلة.مقادير عجينة البيتزا السائلة
- كوب لبن سائل (160 مل).
- كوب و ½ دقيق متعدد الاستعمالات.
- نصف كوب زيت زيتون بكر.
- بيضة.
- رشة زعتر مجفف.
- رشة ملح ناعم.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- حبة طماطم مبشورة.
- ملعقة صغيرة معجون طماطم جاهزة.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- رشة زعتر مجفف.
- رشة ملح ناعم.
- رشة ثوم بودر.
- رشة بصل بودر.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- في خلاط كهربائي نظيف، ضعي كل مكونات عجينة البيتزا، واضربيهم حتى التجانس، والحصول على عجينة بيتزا سائلة، ولها قوام نصف متماسك.
- في مقلاة متوسطة الحجم، أشعلي نارًا هادئة وضعي بها حبة الطماطم المبشورة، وعليها معجون الطماطم الجاهز، ثم أضيفي الفلفل والملح وباقي المقادير المذكورة بالأعلى، وقلبيهم قليلًا حتى التجانس والتسبيك.
- في مقلاة أكبر حجمًا، امسحيها بقليل من زيت الزيتون، ثم قومي بوضع عجينة البيتزا السائلة في المقلاة، وافرديها بحيث تغطي كل الجوانب داخل المقلاة، وتتوزع بطريقة جيدة.
- حان وضع الحشو فوق عجينة البيتزا، قومي بفرد حلقات من البصل النيء إذا كنت تحبينها، ثم أضيفي إليها حلقات حبات الفلفل الملونة، بحيث تغطي مساحة عجينة البيتزا كاملة، وضعي فوقهم مجموعة منوعة من الجبن مثل الشيدر والرومي والبراميلي، أو أضيفي لحم مفروم بعد تعصيجه على النار، ويمكن إضافة بقايا لحم أو دجاج من وجبات متبقية لديك في الثلاجة، عقب تسخينها قليلاً فقط مثل؛ بقايا من برياني الدجاج في المنزل، أو بقايا من طريقة عمل بروستد البيك، كما يمكنك إضافة علبة من التونة بالحشو أيضًا.
- قومي برش الجبن الموزاريلا المبشورة فوق الحشو الأساسي.
- أشعلي نارًا هادئة أسفل المقلاة، ثم غطيها بإحكام، واتركيها 10 دقائق، ثم اختبري حصولها على جوانب محمرة من الحواف.
- ضعي البيتزا في طبق التقديم ، وقطعيها ودعي أطفالك وأسرتك، يستمتعون بأشهر وألذ وأسرع طريقة عجينة البيتزا السائلة في المقلاة.
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