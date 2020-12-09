تخسيس الأرداف .. برنامج طبيعي سريع لتخسيس الأرداف بسهولة وبالأعشاب

تخسيس الأرداف مهم لأي شخص، سواء كان رجل أو مراة، لأن زيادة وزن الأرداف وكبر حجمها يُسبب إزعاجاً كبياًر للشخص وتغييراً للشكل، وكبر الأرداف يجعل الشخص ذا مظهر غير لائق، ويجعل الفرد يشعر بالثقل، ويعوق كبر الأرداف الشخص عن ارتداء ما يرغب من ملابس وخاصة السيدات، ولهذا يجب تخسيس الأرداف للتمتع بمظهر لائق وحياة صحية رائعة.

برنامج تخسيس الأرداف

يمكنك اتباع برنامج صحي للقيام بتنحيف الأرداف، ونقدم لكم في التالي برنامجاً ممتازاً من أجل إزالة دهون الأرداف:

ممارسة التمارين الرياضية يومياً لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ومن الممكن استبدال التمارين الرياضية بالمشي لمدة ساعة يومياً سريعاً.

تناول عدد خمس وجبات صغيرة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، والحرص علي أن تكون الوجبة الخامسة هي أخف وجبة.

تناول الوجبة الخامسة قبل النوم بثلاث ساعات.

تناول الفواكة والخضروات وخاصة التي تحتوي علي نسبة ألياف عالية مثل البطيخ والخيار.

التوقف عن تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوي علي نسبة دهون عالية.

تناول الأطعمة الصحية، مثل المشوي والمسلوق.

عدم تناول الأطعمة المقلية.

شرب ما لا يقل عن ثماني أكواب من المياه يوميا.

عدم تناول الحلويات والسكريات.

التوقف عن تناول المشروبات الغازية بأنواعها.

تخسيس الأرداف بالأعشاب

هناك العديد من الأعشاب التي تساعد وبشكل كبير علي تنحيف الأرداف وازالة دهون الأرداف، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة تخسيس الأرداف بالأعشاب، موضح إليكم كالتالي:

مشروب البقدونس:- مكوناته (حزمة متوسطة الحجم من البقدونس، ليمونه واحدة، لتر واحد من المياه، ويتم غلي المكونات في إناء علي النار). مشروب الكمون والقرفة:- مكوناته (ربع معلقة من مسحوق القرفة، معلقة صغيرة من مسحوق الكمون، كوب من المياه). مشروب الليمون الدافئ:- مكوناته (ليمونة واحدة، كوب من الماء الدافئ). مشروب القرفة والكاكاو الخام:- مكوناته (عدد معلقتين من الكاكاو الخام، عدد معلقتين من مسحوق القرفة، كوب من المياه الدافئ). مشروب الشاي الأخضر مع قشر الرمان:- مكوناته (عدد معلقتين من الشاي الأخضر، عدد معلقة كبيرة من قشر الرمان ويفضل أن يكون مجفف، عدد معلقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل، عود من النعناع الطازج، لتر من المياه، ويتم غلي المكونات في إناء علي النار). مشروب القرفة مع النعناع مع الزنجبيل:- مكوناته (معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الزنجبيل، ليمونة واحدة، عود من النعناع، كوب من المياه الدافئ).

يجب العلم أنه في حالة الرغبة في تحلية أي من المشروبات السابقة يتم تحليتها بمعلقة واحدة من عسل النحل الأبيض مع الابتعاد عن السكر كما نصحناك في مقالنا السابق عن أهم طرق تخسيس البطن وأكثرها فعالية.

الوزن المثالي الذي يجب أن أصل إليه بعد تخسيس الأرداف

عليك دائماً أثناء رحلة التخسيس وإنقاص وزنك مراعاة عدم الإفراط في التخسيس الذي قد يكون له آثار ضارة هو الآخر لا تقل خطورة عن أضرار السمنة، وبالتالي فإن معرفة الوزن المثالي المناسب لطولك والذي يينبغي أن تصل إليه في رحلة التخسيس هو أمر هام للغاية، والوزن المثالي المناسب للطول يمكن حسابه من خلال حاسبة مؤشر كتلة الجسم MBI التالية :

قم بإدخال وزنك بالكيلوجرام وطولك بالـ (سم) وستقوم الحاسبة بحساب مؤشر كتلة جسمك وعرض تقرير يوضح حالة جسمك وما إذا كنت ستحتاج إلى إنقاص الوزن أم زيادته وستعطيك معلومة عن وزنك المثالي.