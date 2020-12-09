8 تمارين للعيون المرهقة محتاجين يعملوهم الاشخاص اللي بيعانوا من اجهاد وتعب العين

عملية الرؤية مهمة جدا ، وحسب تصريحات العلماء هي بتشكل 50% من وظائف المخ ، ومع التقدم في السن بيلاحظ كتير من الاشخاص ضعف النظر ، وزيادة ساعات العمل قدام شاشة الكمبيوتر بتزود من المشكلة ، لكن مافيش داعي للقلق ، لان في بعض تمارين للعين ممكن تعمليها هي بسيطة جدا ولكن فعالة في تهدئة العين بعد يوم طويل ومتعب ، والنهاردة هنشوف مع بعض 8 تمارين للعين المرهقة تقدري تعمليها في اي مكان.

تمارين للعيون المرهقة:

1- التركيز القريب والبعيد:

ممكن تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.

– حطي ابهامك قدام العين بمسافة 10 سم تقريبا وركزي عليه لمدة 10 – 15 ثانية.

– بعدها ركزي على اي حاجة بعيدة عنك بمسافة 300 – 600 سم لمدة 10 – 15 ثانية.

– واخر حاجة ركزي على حاجة ابعد شجرة مثلا او مبنى ، لمدة 10 – 20 ثانية كمان.

2- تحريك العين من جنب لجنب:

ممكن تعملي التمرين وانتي واقفة او قعدة.

– بصي بعينك للناحية الشمال من غير ما تحركي راسك وركزي على حاجة تقدري تشوفيها ، وبعدين بصي ناحية اليمين وركزي على حاجة تقدري تشوفيها.

– حركي عينك من اليمين للشمال 5 مرات ، وكرري الحركة 3 مرات.

3- تحريك العين فوق وتحت:

تقدري تعملي التمرين وانتي واقفة او قعدة.

– بصي بالعين لفوق ولتحت مع التركيز انك تبصي على حاجة.

– حركي العين لتحت وفوق 5 مرات في كل اتجاه ، كرريها 3 مرات.

4- تحريك العين بميل:

تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.

– بصي لتحت ناحية الشمال ، حركي عينيكي بشكل مايل ناحية اليمين ، وركزي على حاجة تبصي عليها.

– بعدين غيري الاتجاه ، بصي لليمين وحركي عينيكي للشمال.

– كرري الحركة 5 مرات لكل اتجاه ، كرري التمرين 3 مرات ورا بعض.

5- تحريك العين بشكل دائري:

تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.

– ابدئي في تحريك العين بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة ، ارسمي 5 دواير بعينيكي.

– غيري الاتجاه وحركي عينك في شكل دائري عكس اتجاه عقارب الساعة ، ارسمي 5 دواير.

– كرري التمرين 3 مرات.

6- تمرين الرمش او الومض “فتح وقفل العين بسرعة”:

تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.

– ارمشي ببطء 10 – 15 مرة في الدقيقة.

– اعملي التمرين لمدة دقيقتين.

7- تمرين راحة الايد:

التمرين ده طريقة مثالية جدا لتهدئة عصب العين.

– اقعدي في اوضة ضلمة واسندي بالكوعين على الترابيزة.

– دفي ايدك عن طريق فركهم في بعض وحطي راحة الايد على عينيكي.

– تخيلي السواد التام واتنفسي بعمق ، اعملي التمرين لمدة 5 دقايق.

8- تمرين 20/20/20:

لو بتقضي اليوم كله قدام شاشة الكمبيوتر ، اتوقفي كل 20 دقيقة وركزي على اي حاجة بعيد عنك بمسافة 20 دقدم (600 سم) لمدة 20 ثانية التمرين ده بيريح العين خلال يوم العمل.

ماسك للعين:

التمارين تعتبر طريقة مثالية جدا لتهدئة العين ، ولكن لو عايزة تزودي التأثير الايجابي للتمارين دي ، جربي ماسك للعين ، من 3 مكونات بس:

– 1 معلقة كبيرة جزر مبشور.

– 1 بياض بيضة.

– 1 معلقة صغيرة جل الالوفيرا.

في بولة صغيرة اخلطي كل المكونات مع بعض ، حطي الخليط تحت وحوالين العين وسيبيه لمدة 15 – 30 دقيقة ، وبعدين اغسليه بالمية.

التمارين دي اثبتت فعاليتها بشكل كبير في تهدئة العيون المرهقة ، ولكن مع ذلك لو بتعاني من اجهاد العين لفترة طويلة او لاحظتي ان نظرك بدأ يضعف ، في الحالة دي هتكوني محتاجة لزيادة الدكتور.

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