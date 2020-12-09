8 تمارين للعيون المرهقة محتاجين يعملوهم الاشخاص اللي بيعانوا من اجهاد وتعب العين

عملية الرؤية مهمة جدا ، وحسب تصريحات العلماء هي بتشكل 50% من وظائف المخ ، ومع التقدم في السن بيلاحظ كتير من الاشخاص ضعف النظر ، وزيادة ساعات العمل قدام شاشة الكمبيوتر بتزود من المشكلة ، لكن مافيش داعي للقلق ، لان في بعض تمارين للعين ممكن تعمليها هي بسيطة جدا ولكن فعالة في تهدئة العين بعد يوم طويل ومتعب ، والنهاردة هنشوف مع بعض 8 تمارين للعين المرهقة تقدري تعمليها في اي مكان.
تمارين للعيون المرهقة:
1- التركيز القريب والبعيد:
ممكن تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.
– حطي ابهامك قدام العين بمسافة 10 سم تقريبا وركزي عليه لمدة 10 – 15 ثانية.
– بعدها ركزي على اي حاجة بعيدة عنك بمسافة 300 – 600 سم لمدة 10 – 15 ثانية.
– واخر حاجة ركزي على حاجة ابعد شجرة مثلا او مبنى ، لمدة 10 – 20 ثانية كمان.
2- تحريك العين من جنب لجنب:
ممكن تعملي التمرين وانتي واقفة او قعدة.
– بصي بعينك للناحية الشمال من غير ما تحركي راسك وركزي على حاجة تقدري تشوفيها ، وبعدين بصي ناحية اليمين وركزي على حاجة تقدري تشوفيها.
– حركي عينك من اليمين للشمال 5 مرات ، وكرري الحركة 3 مرات.
3- تحريك العين فوق وتحت:
تقدري تعملي التمرين وانتي واقفة او قعدة.
– بصي بالعين لفوق ولتحت مع التركيز انك تبصي على حاجة.
– حركي العين لتحت وفوق 5 مرات في كل اتجاه ، كرريها 3 مرات.
4- تحريك العين بميل:
تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.
– بصي لتحت ناحية الشمال ، حركي عينيكي بشكل مايل ناحية اليمين ، وركزي على حاجة تبصي عليها.
– بعدين غيري الاتجاه ، بصي لليمين وحركي عينيكي للشمال.
– كرري الحركة 5 مرات لكل اتجاه ، كرري التمرين 3 مرات ورا بعض.
5- تحريك العين بشكل دائري:
تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.
– ابدئي في تحريك العين بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة ، ارسمي 5 دواير بعينيكي.
– غيري الاتجاه وحركي عينك في شكل دائري عكس اتجاه عقارب الساعة ، ارسمي 5 دواير.
– كرري التمرين 3 مرات.
6- تمرين الرمش او الومض “فتح وقفل العين بسرعة”:
تقدري تعملي التمرين ده وانتي واقفة او قعدة.
– ارمشي ببطء 10 – 15 مرة في الدقيقة.
– اعملي التمرين لمدة دقيقتين.
7- تمرين راحة الايد:
التمرين ده طريقة مثالية جدا لتهدئة عصب العين.
– اقعدي في اوضة ضلمة واسندي بالكوعين على الترابيزة.
– دفي ايدك عن طريق فركهم في بعض وحطي راحة الايد على عينيكي.
– تخيلي السواد التام واتنفسي بعمق ، اعملي التمرين لمدة 5 دقايق.
8- تمرين 20/20/20:
لو بتقضي اليوم كله قدام شاشة الكمبيوتر ، اتوقفي كل 20 دقيقة وركزي على اي حاجة بعيد عنك بمسافة 20 دقدم (600 سم) لمدة 20 ثانية التمرين ده بيريح العين خلال يوم العمل.
ماسك للعين:
التمارين تعتبر طريقة مثالية جدا لتهدئة العين ، ولكن لو عايزة تزودي التأثير الايجابي للتمارين دي ، جربي ماسك للعين ، من 3 مكونات بس:
– 1 معلقة كبيرة جزر مبشور.
– 1 بياض بيضة.
– 1 معلقة صغيرة جل الالوفيرا.
في بولة صغيرة اخلطي كل المكونات مع بعض ، حطي الخليط تحت وحوالين العين وسيبيه لمدة 15 – 30 دقيقة ، وبعدين اغسليه بالمية.
التمارين دي اثبتت فعاليتها بشكل كبير في تهدئة العيون المرهقة ، ولكن مع ذلك لو بتعاني من اجهاد العين لفترة طويلة او لاحظتي ان نظرك بدأ يضعف ، في الحالة دي هتكوني محتاجة لزيادة الدكتور.
5 اطعمة سامة للكلى اعرفيهم معانا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 تمارين للعيون المرهقة محتاجين يعملوهم الاشخاص اللي بيعانوا من اجهاد وتعب العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.