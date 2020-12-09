في دقائق ماسك غير مكلف لتبييض الجسم كله قبل الفرح يزيل سواد 20 سنة

من أكثر الأشياء التي لها فاعلية كبيرة في تبييض البشرة هو النشا، ويستخدم في عمل الكثير من الماسكات للبشرة والوجه والجسم وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم أكثر من وصفة لتبييض الجسم بإستخدام النشا، وذلك بأكثر من نوع من النشا، سواء نشا الأرز، أو نشا الذرة، أو نشا البطاطس وذلك كالتالي. ماسك نشا الأرز لتبييض الجسم ماسك نشا الأرز لتبييض الجسم المكونات: نصف كوب من الأرز الأبيض.

ليمونة.

ملعقتين من السكر. طريقة التحضير: أولا يتم طحن الأرز فى كبة الخلاط الى ان يصبح ملمسه ناعم.

يتم منخلة الأرز حتى نتخلص من الحبات ذات الحجم الكبير الموجودة فيه.

يتم بعد ذلك عصر الليمونة و وضعها على الأرز وتقليب الخليط جيدا.

يتم إضافة السكر إلى الخليط وتقلب مرة أخري.

يفرد الماسك علي المنطقة المراد تفتيحها بالجسم ويتم تدليكها بحركة دائرية لمدة دقائق.

يترك الماسك علي البشرة لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

يتم تكرار الماسك ثلاثة مرات أسبوعيا للحصول على أفضل نتائج. ماسك نشا البطاطس لتفتيح الجسم ماسك نشا البطاطس لتفتيح الجسم المكونات: حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: يتم تقشير حبة البطاطس وإزالة الطبقة الخارجية منها بدون غسيل.

يتم هرس حبة البطاطس إلى أن تصبح شبيه بالعجينة بعض الشئ.

يتم فرد البطاطس المهروسة علي المنطقة المراد تفتيحها بالجسم ويتم تدليكها بشكل دائري إلى عدة دقائق.

يترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر، ويتم تكرار الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. ماسك نشا الذرة لتفتيح الجسم ماسك نشا الذرة لتفتيح الجسم المكونات: نصف كوب من نشا الذرة.

ثلاثة ملاعق من الكركم.

ملعقتين من اللبن البودر.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير: يتم إحضار إناء مناسب لعجن الماسك بداخله، ويتم وضع نشا الذرة بداخل الإناء.

يتم إضافة اللبن البودر وكذلك الكركم الي الخليط وإضافة ماء الورد علي المكونات.

يتم عجن المكونات جميعا مع بعضها البعض ويتم فرد الماسك علي المنطقة المراد تفتيحها من الجسم.

يترك الماسك لمدة ربع ساعة على الجسم ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج. X إقرأ أيضاً: غيري لون شعرك للأشقر الذهبي في دقائق بخلطة صبغ الشعر بالكركم في المنزل زي الاجانب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في دقائق ماسك غير مكلف لتبييض الجسم كله قبل الفرح يزيل سواد 20 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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