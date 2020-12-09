ضعيها على شعرك ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزاره ويحارب الصلع وينبت الفراغاتولن يتساقط بعد اليوم

يعنبر الثوم من أهم النباتات التي تستخدم في حل مشاكل الشعر الذي يعجز أمامها أكبر وأهم المنتجات، حيث ينصح باستخدام الثوم أكبر خبراء العناية بالشعر لأنهم على علم تام بفوائده المذهلة وقدرته الفائقة على منع تساقط الشعر ومعالجة الصلع الوراثي، كما أنه يعمل على تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر في أقل وقت ويمكن أن يستخدم سواء زيت أو بودرة أو فصوص الثوم نفسها فجميعها تعطي نفس النتائج.

هناك الكثير من فوائد الثوم الذي يمكن للشعر أن يستفيد منها وهي:

يعمل على تعزيز عملية نمو الشعر.

يحد من تساقط الشعر.

يمنع من ظهور قشرة فروة الرأس.

يساهم في زيادة كثافة وطول الشعر.

يعالج الصلع المبكر.

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

علاج فعال للشعر الضعيف والتالف.

يقضي على حكة الرأس الناتجة عن وجود البكتريا والفطريات.

يوجد الكثير من الطرق التي يستخدم بها الثوم مع مكونات طبيعية أخرى مفيدة للشعر ومنها التالي:

الثوم والزنجبيل للشعر:

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر ويكون جيد جداً إذا تم استخدامه مع الثوم، عن طريق إحضار حفنة من الزنجبيل تضاف إلى 8 فصوص ثوم ، ومن ثم توضع المكونات في وعاء الخلاط وابدئي في خلطهم حتى أن تحصلين على خليط ناعم، ضعي 2/1 كوب من زيت جوز الهند على النار حتى يسخن ثم يضاف الخليط إليه ويترك ليتغير لونه ويصبح بني، بعدها يرفع ويترك ليبرد ويصفى، وخذي كمية من الخليط لتدليك فروة الرأس برفق لمدة 15 دقيقة واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.