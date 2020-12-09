رجيم البروتين هو نظام غذائي لانقاص الوزن، يعتمد على تناول كميات كبيرة من المصادر الغذائية البروتينة، مع قليل من الكربوهيدرات، كي يساهم ذلك في حصول الجسم على قليل من السعرات الحرارية وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

رجيم البروتين يستلزم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين المتنوعة، خصوصا " البروتين الحيواني، البروتين النباتي، الحبوب الكاملة، الخضروات الغنية بالبروتين، البقوليات".

وبالتالي سنجد أن مصادره المتنوعة قد تفيد الجسم في تلبية إحتياجاته، كونها تحوي المركبات الآخرى الصحية للجسم أثناء إنقاص الوزن.

لكن رجيم البروتين قد يشكل خطورة على الصحة العامة على المدى الطويل، إذ اثبتت بعض الدراسات الطبية أن اتباع رجيم البروتين لفترات طويلة قد يصيب الجسم ببعض الأمراض المزمنة.

إليك عزيزتي ابرز 7 نصائح لضمان نجاح رجيم البروتين وما دوت الخليج فوائده واضراره، من خلال استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فيروز مجدي بمركز الفيروز في القاهرة.

رجيم البروتين لإنقاص الوزن

فوائد رجيم البروتين

اضرار رجيم البروتين

ابرز 7 نصائح لضمان نجاح رجيم البروتين.

فوائد رجيم البروتين

أوضحت الدكتورة فيروز، أن رجيم البروتين غني بالأطعمة المتنوعة المساهمة في تلبية احتياجات الجسم، ورغم أنها تحوي نسبة عالية من البروتينات إلا أنها مفيدة لإنقاص الوزن وبناء الكتلة العضلية في آن واحد، والأهم أنه يحقق الفوائد التالية

يحوي رجيم البروتين الفيتامينات والمعادن المتنوعة وذلك بخلاف البروتينات، خصوصا في أطعمته الصحية " السبانخ، البروكلي، براعم البروكسل، الهليون، منتجات الألبان خالية الدسم، الشوفان، الكينوا، اللحوم الحمراء، الأسماك، الدواجن، البيض، الفول، العدس، الحمص".

يزود رجيم البروتين خلايا الدم الحمراء بالأكسجين للحفاظ على صحة الجلد والبشرة خلال إنقاص الوزن.

يساهم رجيم البروتين في بناء العضلات والعظام خلال تخسيس الوزن.

ينظم رجيم البروتين هرمونات الجسم بصفة عامة.

يحفز رجيم البروتين الجسم على إنتاج الأزيمات المفيدة لصحة القلب والمخ أثناء التخسيس.

يوفر رجيم البروتين 22 حمض أميني ومن ضمنهم 9 مفيدة في النظام الغذائي للجسم بصفة عامة.

يعمل رجيم البروتين على حرق الدهون والشعور بالشبع لفترات طويلة، خصوصا غذا تم اتباعه ضمن برنامج بدني منتظم للاستفادة من فوائد رجيم البروتين.

اضرار رجيم البروتين

أكدت الدكتور فيروز، أن اتباع رجيم الروتين بالشكل العشوائي دون وضع الخطة الغذائية المحكمة مع الطبيب المختص، والالتزام بالتعليمات دون إهدار تفاصيلها خلال تطبيق رجيم البروتين، قد يؤدي ذلك إلى الأضرار التالية

يصيب رجيم البروتين الجسم بالإمساك المزمن، بقلة الألياف وكثير من العناصر الغذائية التي تسهل عمل وظائف الجهاز الهضمي.

يساهم رجيم البروتين في إصابة الجسم بمرض النقرس على المدى الطويل.

يؤدي رجيم البروتين إلى اضطراب وظائف الكلى وتكوين الحصوات المؤثرة على الصحة العامة.

يساعد رجيم البروتين على الشعور الدائم بالإكتئاب، بسبب عدم حصول الجسم على السكريات الطبيعية التي يحتاجها خلال تخسيس الوزن.

يعمل رجيم البروتين على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي التعرض غلى الأمراض القلبية على المدى الطويل.

ابرز 7 نصائح لضمان نجاح رجيم البروتين

قدمت الدكتورة فيروز، ابرز 7 نصائح لضمان نجاح رجيم البروتين على النحو التالي