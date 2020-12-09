وصفات ونصائح لعلاج الشعر التالف والمتقصف في أسبوع

يعتبر الشعر التالف والمتقصف من أكثر الأمور انتشار بين الكثير من الأشخاص في هذه الأيام، ولكي يتم علاج تلف الشعر لابد من التعرف أولا على مكونات الشعر، حيث يتكون الشعر من 3 أنواع من الطبقات وهي كالآتي، طبقة النخاع، والثانية هي الطبقة الوسطى، وأخيرا الطبقة الخارجية وهي التي تحيط بطبقة النخاع وتعرف باسم القشرة، وتعمل هذه الطبقة على حماية الشعر من التلف، لذلك فعندما تصاب طبقة القشرة بالتلف يحدث جفاف للشعر مما يعرض الشعر إلى التلف والجفاف والتكسر وكذلك الخشونة.

كما يوجد العديد من أسباب تلف وتقصف وتساقط الشعر منها غسل وتنظيف الشعر بالمنتجات الكيميائية الضارة، وكثرة التعرض للأشعة الشمس الفوق بنفسجية، واستخدام أجهزة تصفيف الشعر الساخنة، كما يوجد أسباب طبيعية مثل التوتر والقلق الزائد والإجهاد، أو نتيجة لمشكلة بالغدة الدرقية، أو تناول أطعمة مصنعة ضارة، لهذا يجب علاج الشعر التالف عن طرق العناية بالشعر، باستخدام وصفات طبيعية يتم تحضيرها بالمنزلية هذا لمضمونة الحصول على شعر ناعم وصحي وقوي، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني ليك تتعرف على أسباب تلف وتقصف الشعر وأهم الوصفات لعلاج الشعر التالف والمتقصف.

يحدث تلف وتقصف الشعر بسبب عدم العناية والاهتمام بالشعر بالطرق الصحيحة، وكذلك تعرض الشعر للجفاف أو قلة الرطوبة أو بسبب سوء التغذية، لكن بطريقة بسيطة وهي قص أطراف الشعر يمكن معالجة الشعر المتقصف التالف من جديد، أو باتباع بعض النصائح والصفات المنزلية التي تمكنك من معالجة الشعر وجعله أكثر قوة وحيوية وتمنع تقصفه مرة أخرى.

يوجد الكثير من النصائح التي تساعد في منع تساقط وتقصف وتلف الشعر، وجعله أكثر قوة ولمعان وصحة ومن هذه النصائح:

يجب المواظبة على نظافة الشعر باستمرار، وذلك عن طريق غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعر ، أما في حالة فروة الرأس والشعر الدهني، يفضل غسله كل يوم مع وضع نوع بلسم مناسب لجعل الشعر رطب لفترة طويلة. استخدام وصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل مع تكرار الوصفات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حيث تعمل على تغذية وحماية الشعر من الجفاف، وتجعل الشعر ناعم وصحي. تجنب استخدام أجهزة تصفيف الشعر الساخنة ذات الحرارة العالية التي تعمل على فرد الشعر أو تجفيف الشعر بعد الاستحمام، لذلك عند استعمال هذه الأدوات يجب تخفيض درجات حرارة قليلا، أو يترك الشعر يجف بدون استخدامها. عدم غسل الشعر بالمياه الساخنة، حيث تؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية من الشعر وتعرضه للجفاف. استبدال المنشفة بأي قطعة قماش ناعمة لتجفيف الشعر وامتصاص المياه. استبدال الوسادة القطنية بوسادة من الحرير أثناء النوم، حيث تؤدي الوسائد القطنية لاحتكاك الشعر وتقصفه. يفضل تغطية الرأس والشعر أثناء الخروج من المنزل، للحماية من تغير المناخ وأشعة الشمس الضارة التي تتسبب في تلف وجفاف الشعر. تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات والأحماض الدهنية مثل أوميجا 3، حيث تساعد في حماية الشعر من التلف والتقصف وكذلك تعزز صحته، ومن هذه الأطعمة ( الأفوكادو والبيض والسلمون ). أخذ قسط كافي من النوم، وممارسة تمارين رياضية منزلية مثل اليوجا أو التنفس بانتظام كل هذا يساعد في نمو الشعر والحفاظ عليه.

يعمل الخل الأبيض على إزالة الأوساخ وكذلك معالجة الشعر التالف، للحصول على شعر ناعم وصحي وقوي، ينصح بتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

المكونات

كوب صغير من الخل الأبيض

ثلاثة أكواب صغيرة من الماء الفاتر

طريقة الاستخدام

يتم خلط الخل الأبيض والماء جيدا. يوضع خليط الخل على الشعر النظيف لمدة 5 دقائق فقط. ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

يعتبر الموز من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامين مثل E، C، A، والزنك والحديد والبوتاسيوم والزيوت طبيعية، كما يساعد ماسك الموز على ترطيب وتنعيم الشعر وحمايته من التساقط والجفاف والتلف.

المكونات

ثمرة موز ناضج

كوب صغير من الزبادي

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام