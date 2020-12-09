أفضل طريقة لفرد الشعر في المنزل بمكونات طبيعية تجعل شعرك مثل الحرير

أفضل طريقة لفرد الشعر بمكونات منزلية تجعل شعرك مثل الحرير، تسعي جميع النساء للتمتع بشعر ناعم ومفرود طبيعياً دون استخدام مكواة الشعر أو أدوات التصفيف الأخري، وذلك لأن هذه الأدوات تتسبب في جفاف الشعر وتقصفه، وقد تلجأ بعض السيدات إلي كريمات الفرد والتي تمنحك النتيجة المطلوبة ولكن سريعاً ما ينتهي مفعولها من الشعر، ولكن هذه المنتجات باهظة الثمن وليست في متناول الجميع لشراؤها، ولذلك سوف أقدم لكي عزيزتي أفضل طريقة لفرد الشعر في المنزل باستخدام مكونات طبيعية آمنة وتجعل شعرك سلاسل حرير دون ترك أي آثار جانبية. أفضل طريقة لفرد الشعر بمكونات طبيعية تمنح شعرك تنعيم رائع من أول مرة أفضل طريقة لفرد الشعر بمكونات طبيعية تمنح شعرك تنعيم رائع من أول مرة فرد الشعر يحتاج إلي الاهتمام بطريقة تمشيط الشعر وذلك للحصول علي شعر ناعم كالحرير، ولهذا سوف أقدم لكي الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بمكونات منزلية طبيعية ومضمونة تجعل شعرك ناعم ولامع. وصفة فرد الشعر بالنشا والعسل وزيت جوز الهند لشعر ناعم كالحرير وصفة فرد الشعر بالنشا والعسل وزيت جوز الهند لشعر ناعم كالحرير يعد النشا من أقوي المكونات الطبيعية التي تعمل علي فرد الشعر بطريقة طبيعية مما يزيد من نعومة الشعر ويجعله لامعاً، أما العسل فيعمل علي تغذية فروة الرأس نظراً لما يحتوي عليه من ألياف طبيعية، وزيت جوز الهند يمنح الشعر الترطيب واللمعان حيث أنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والأحماض الهامة للشعر. مكونات وصفة فرد الشعر خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

كوب واحد ماء كبير.

اثنان ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

اثنان ملعقة كبيرة من العسل. طريقة تحضير وصفة فرد الشعر وكيفية استخدامها قومي بوضع النشا والماء في إناء صغير ثم يقلب علي البارد، وبعد ذلك نضيف العسل وزيت جوز الهند ونضع المكونات علي النار مع التقليب المستمر حتي نحصل علي قوام كريمي.

نترك الوصفة جانباً حتي تصبح دافئة ثم نبلل الشعر حتي يصبح رطباً، وبعد ذلك نقسم الشعر إلي خصل ونضع عليها وصفة فرد الشعر مع تمشيطها باليد جيداً.

نغطي الشعر بغطاء للشعر ويترك لمدة 3 ساعات ثم يغسل بالماء فقط، ويدهن بالزيت أو أي نوع كريم ثم يلف من الليل للصباح وتكرر هذه الوصفة لفرد الشعر مرة في الأسبوع مع الاستمرار عليها. مكونات وصفة فرد الشعرطريقة تحضير وصفة فرد الشعر وكيفية استخدامها

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