أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله مثل الحرير، ترغب الكثير من النساء في الحصول علي شعر ناعم ورطب حتي تتمتع بكل معالم الجمال، ولكن تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشكلة خشونة وجفاف الشعر مما يجعلها تلجأ إلي عمل الكيراتين الصناعي أو البروتين حتي تتمتع بشعر ناعم كالحرير وعلي الرغم من أن له فوائد في تنعيم الشعر لفترة طويلة، إلا أنه يتسبب في تلف وتساقط الشعر مما يضطرك إلي عمل ترميم للشعر التالف من آثار الكيراتين أو البروتين، ويجعلك تنفقين مبالغ كبيرة لإصلاح ما أفسده.

كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والخشن من مكون لن تتخيلي تأثيره في نعومة شعرك

تنعيم الشعر الجاف والخشن يتطلب عناية كبيرة من أصحاب هذا النوع من الشعر، وذلك لأنه يمنحها مظهر غير مستحب ولكن يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تمنحك نفس نتيجة الكيراتين والبروتين ومن أول استخدام وبدون أضرار جانبية علي الشعر، ولهذا سوف أقدم لكي في هذا المقال أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله مثل الحرير.

كيراتين طبيعي من الزبدة وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الجاف والخشن

تعتبر الزبدة من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل علي ترطيب الشعر وحمايته من التقصف والجفاف، كما ـأنها مصدر غني بالدهون مما تمنح النعومة واللمعان للشعر، أما زيت الزيتون فهو من أفضل الزيوت التي تمنح الشعر الترطيب والنعومة كما أنه يقوم بتغذية البصيلات لاحتوائه علي مضادات أكسدة هامة للشعر.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

قومي بوضع الزبدة في درجة حرارة الغرفة في وعاء عميق، ثم ضعي فوقها زيت الزيتون والزبادي واخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام كريمي.

قومي بتقسيم الشعر إلي خصل ثم ضعي الكيراتين علي الشعر فقط مع التدليك لمدة 30 ثانية، ثم يلف ويتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة مبللة بماء ساخن.

يترك الكيراتين الطبيعي علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو و البلسم والماء الدافيء، ويستخدم الكيراتين مرة في الأسبوع للحصول علي شعر ناعم كالحرير.

مكونات كيراتين تنعيم الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير كيراتين تنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية استخدامه