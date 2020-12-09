طريقة عمل خبز الصاج السعودي الرقيق بالمنزل بخطوات بسيطة

يعتبر خبز الصاج من أنواع الخبز المشهورة في السعودية والوطن العربي، وهو خبز لا يعتمد على التخمير فهو رقيق للغاية، ويوجد منه أنواع كثيرة مثل الخبز التركي، والخبز العراقي، والخبز الفلسطيني، والخبز السوري، وكلهم يصنعون بطريقة مختلفة، فهو لا يستغرق وقت طويل في إعداده بل طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، ممكن أن ننتهي من عمله في ثواني، وسمي بخبز الصاج لأنه يخبز على صاج ساخن غير قابل للالتصاق، وترغب الكثير من الأمهات، في طريقة تحضيره من المنزل لتضمن النظافة لأولادها، ويستخدم الخبز في حشو الجبنة والشاورما، والكفتة، فمن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز الرقيق الساخن من المنزل بخطوات سهلة.

مكونات خبز الصاج السعودي

يحتوي الخبز على بعض المكونات البسيطة التي تجعله جميل ورقيق وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الملح. كوب ماء دافئ. أربع أكواب من الدقيق المنخول. نصف ملعقة صغيرة من الخميرة. ربع ملعقة من السكر. ربع كوب من الزيت لدهن العجين.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الصاج بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

يتم وضع السكر والخميرة في كوب ثم نضيف اليه الماء الدافئ ونتركه جانباً.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في وعاء عميق ثم نضيف اليه الملح ونقلبهم مع بعض.

نقوم بعمل حفرة في منتصف الدقيق ثم نضع كوب الخميرة في الوسط ونبدأ بالعجن ممكن إضافة قليل من الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة لينة.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجين ونتركه جانباً حتى يختمر.

بعد أن يختمر العجين نقوم بتقطيعة إلى كرات متوسطة ثم ندهنها بالزيت ونركها ترتاح قليلاً.

نقوم بوضع الصاج على نار عالية ثم نفرد كرات العجين ونضعها على الصاج حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي بعد ذلك نقلبها على الوجه الثاني حتى يتحمر.

نقوم بتكرار العملية بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها.

ممكن حشو الخبز بالشاورما أو الكفتة وبالهناء والشفاء.

ممكن الاحتفاظ بالخبز في فريزر الثلاجة ويعاد تسخينه مرة أخرى.

فوائد خبز الصاج

يوجد بعض الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها الخبز وهى كما يلي:-