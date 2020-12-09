طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي الذهبي الغامق في البيت

طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي، يعتبر اللون النحاسي أكثر ألوان الشعر جاذبية، كما أنة يتلائم مع كافة درجات البشرة؛ لذا تبحث الكثير من السيدات عبر محرك بحث جوجل عن طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي، لكي تشعر بمزيد من التغيير وتواكب الموضة، فإننا ننصحكِ بالاهتمام بنفسك وصبغ شعرك، ولكن اتبعِ دائما طريقة أمنة لصبغ شعرك عن طريق الوصفات الطبيعية في المنزل، حتى لا تعرضي شعرك للتلف والتقصف إذا صبغتيه في إحدى مراكز التجميل باستخدام مواد كيميائية ضارة، وإليكِ عزيزتي طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي في المنزل بمكونات طبيعية. طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي المكونات: كوب حناء طبيعية صغير.

زجاجة سفن أب صغيرة.

5 ملاعق كبيرة من الكركم.

ماء دا فيء للعجن. خطوات عمل الصبغة تخلط جميع المكونات السابقة في وعاء عميق.

تترك لمدة 4 ساعات حتى تخمر.

بعد أن تخمر يضاف إليها عصير ليمون، ويفرد على الشعر باستخدام الفرشاة أو باليد.

يغطى الشعر بكاب الاستحمام، ويُترك الخليط على الشعر لفترة لا تقل عن 4 ساعات.

يُغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المعتادة عليه. خطوات عمل الصبغة الجدير بالذكر أن هذه الوصفات لا تعطي نفس نتيجة الصبغ باستخدام المواد الكيميائية، ولكن تكرار الصبغ بالحناء يعطي نتيجة أفضل، كما أن الحناء مفيدة جدًا للشعر تغذية وتقوي بصيلة الشعر، وسعرها في متناول الجميع، فلن تحتاجِ إلى تضييع وقتك وإهدار أموالك في مراكز التجميل، وسوف تحافظي على شعرك من التقصف والتساقط. صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي المكونات: ثمرة متوسطة من البنجر الأحمر.

ثمرة متوسطة من الجزر.

خل تفاح.

ربع كوب ماء. طريقة التحضير والاستخدام: قومي ببشر ثمرة البنجر وثمرة الجزر سوياً.

بعد ذلك يتم وضعهم في الخلاط الكهربائي ومعهم ربع كوب من الماء.

يتم أخذ العصير الناتج ووضعه على شعر نظيف للغاية من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل مع مراعاة تغطيته بالبونية الحراري أو يمكن استبداله بكيس بلاستيكي.

بعد ذلك يتم شطف الشعر بخل التفاح من أجل تثبيت اللون على الشعر.

ثم يُشطف الشعر بماء فاتر بعد ذلك، واستمتعي بلون شعر أحمر عنابي. X إقرأ أيضاً: طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري طبيعياً في البيت طريقة التحضير والاستخدام:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي الذهبي الغامق في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.