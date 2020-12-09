كنز معجزه ضعيه مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة و لن يتساقط بعد اليوم و ينبت الفراغات و يحارب الصلع

تعاني معظم الفتيات في سن مبكر من مشاكل الشعر المزعجة جداً والتي لا تنتهي أبداً، فالشعر يأخذ اهتمام كبير من كل النساء على مستوى العالم لأنه هو تاج جمالها ولابد من أن يكون ناعم وطويل وجذاب وصعب في ظل بعض العوامل المحيطة بنا الحصول على شعر خالي من كل العيوب، ولكننا اهتمينا جداً بتلك المشكلة وحرصنا على أن نقدم إليكِ عزيزتي الفتاة الوصفة المعجزة التي سوف تحل كل مشكلات شعر في أسبوع.

تحتوي تلك الوصفة على المكونات الطبيعية 100%، وتكون من آمن المكونات التي يمكن أن تستخدميها على شعرك وهي:

40 جرام زيت السمسم.

40 جرام زيت الخروع.

40 جرام زيت الجرجير.

40جرام جرام زيت الصبار.

40 جرام زيت الزيتون.

لكي تنجح الوصفة وتعطيك نتائج فعالة ومضمونة يجب أن تكون المكونات متساوية خاصة إذا كانت عبارة عن زيوت طبيعية، في زجاجة محكمة الغلق ضعي جميع المكونات التي سبق وذكرناها بالأعلى ورجيها جيداً حتى أن تمتزج تماماً، وبعد غسيل اشعر بالماء الفاتر ويمكن وضع كميه مناسبه منهم على الشامبو ثم قومى بغسل الشعر جيدا وتجفيفه بشكل جيد، قومي بعد ذلك بتدليك فروة الرأس بالخليط لمدة 10 دقائق وتركيه على الشعر أطول وقت ممكن، ويكون من الأفضل إذا حرصتي على عدم غسيل الشعر باستمرار سوى مرتين فقط في الأسبوع فهذا يساهم في تقليل تساقط الشعر، كما يجعله أكثر صحة ونعومة ويستخدم الخليط في كل مرة يغسل بها الشعر حتى تحصلين على أفضل النتائج.

يوجد الكثير من الوصفات التي تحتوي على عناصر طبيعية مهمة جداً لفروة الرأس والشعر ومن أهمها التالي:

وصفة الثوم والعسل:

فالعسل من المكونات التي تعمل على ترطيب الشعر وتقويته وهذا يجعل الشعر ينمو طبيعياً، فقومي باستخدام 6 من فصوص الثوم واستخرجي منهم العصير وأضيفي لعصير الثوم ملعقة كبيرة من العسل واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة ومن ثم تبدئين في تدليك فروة الرأس بالخليط برفق ولمدة 5 دقائق ثم اتركيه لحوالي 30 دقيقة، ولكن تأكدي من أن فروة الرأس والشعر يتغلغل بها الخليط ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو حتى تتخلصين من رائحة الثوم تماماً ويتم استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.