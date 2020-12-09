فوائد مذهلة لقشر البرتقال للبشرة والشعر.. لن ترميه بعد اليوم

فوائد قشر البرتقال للبشرة والشعر لا تحصى ولا تعد، فقبل كل هذا التطور العلمي الذي وصلنا إليه حاليًا خلق الله العلاج في الأشياء الطبيعية المحيطة بنا، ويدخل قشر البرتقال في العديد من الاستخدامات التجميلية للبشرة والشعر؛ لأن قشوره تحتوي على مضادات للأكسدة وفيتامين سي ومن خلال هذا المقال سوف نقدم إليكم بعض فوائد قشر البرتقال للشعر والبشرة سوف تدهشك فوائده العظيمة. فوائد قشر البرتقال يكافح قشرة الرأس: يستخدم قشر البرتقال في التخلص من قشرة الرأس في فترة زمنية قصيرة تستغرق في حدود أسبوعين، عن طريق تدليك الفروة بالقليل من القشور.

يستخدم قشر البرتقال في التخلص من قشرة الرأس في فترة زمنية قصيرة تستغرق في حدود أسبوعين، عن طريق تدليك الفروة بالقليل من القشور. يعطي الشعر اللمعان : استخدام قشر البرتقال في الوصفات الطبيعية للشعر، يمنح الشعر بريقًا ولمعانًا ويجعله ناعم مثل الحرير.

: استخدام قشر البرتقال في الوصفات الطبيعية للشعر، يمنح الشعر بريقًا ولمعانًا ويجعله ناعم مثل الحرير. منع تساقط الشعر: مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة البرتقال لها قدرة فعالة على منع تساقط الشعر. فوائد قشر البرتقال للبشرة يقلل المسامات الواسعة، وينظفها من الأوساخ والجراثيم والبكتريا، كما أنه يزيل خلايا الجلد الميتة.

يساعد في تفتيح لون البشرة، وخاصةً إذا أضفتِ الحليب إليه فيعمل على تبييض وتوحيد لون الجلد.

يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها، ويمنحها الإشراق والحيوية.

يقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة ويزيل ترهلات الجلد.

يخلص البشرة من كافة العيوب مثل حب الشباب والبقع الداكنة؛ لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

يساعد على إزالة الرؤوس السوداء عن طريق تحضير ماسك قشر البرتقال بالزبادي بمزجهم ببعض وتدليك الوجه به وتركة على الوجه من 10:15 ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ولكي تحصلِ على أفضل استفادة من قشر البرتقال امزجيه باللبن أو الزبادي، وأفرديه على الوجه أو الشعر واتركيه مدة ربع ساعة لتحصلِ على أفضل النتائج. فوائد قشر البرتقالفوائد قشر البرتقال للبشرة

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