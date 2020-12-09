وصفة معجون الأسنان لإزالة شعر العانة نهائيًا بدون ألم في دقائق معدودة

وصفة معجون الأسنان لإزالة شعر العانة، معجون الأسنان من المواد الموجودة في كل منزل، وهذا لاستخدامه في تنظيف الأسنان بشكل يومي، ولكن ما لا يعرفه الكثير منا أنه من الممكن استخدام معجون الأسنان في الكثير من الاستخدامات، من أهمها استخدامه في إزالة شعر الجسم الزائد بدون ألم، ولا تقتصر فائدته على إزالة الشعر فقط، بل يقضي المعجون على أي بكتريا أو جراثيم موجودة في منطقة غزالة الشعر، كما يساعد معجون الأسنان على تفتيح أي بقع داكنة موجودة في الجسم وهذا لاحتوائه على مواد مبيضة.

وصفة معجون الأسنان لإزالة شعر العانة

يساعد معجون الأسنان على تخفيف ألم ازالة الشعر بالطرق التقليدية كالشمع وحلاوة السكر، وذلك عن طريق دهن المنطقة المراد إزالة الشعر منها ببعض من معجون الأسنان، وبعد مرور خمس دقائق يتم إزالة الشعر وسوف نلاحظ عدم وجود ألم أثناء عملية الإزالة كالسابق.

يمكن إزالة الشعر الزائد عن طريق خلط ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع ربع كوب من الدقيق الأبيض وثلث كوب من الحليب، وبعد ذلك نحصل على عجينة سميكة القوام، يتم توزيعها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وبعد مرور نصف ساعة أو حتى تجف العجينة تماماً، وبعدها يتم فرك العجينة برفق وأثناء عملية الإزالة نلاحظ نزع كمية كبيرة من الشعر من الجلد.

معجون الأسنان والسكر للتخلص من الشعر الزائد

هناك طريقة أخرى لإزالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام معجون الأسنان، ونحتاج لتطبيق هذه الطريقة إلى ربع كوب من معجون الأسنان وملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من عصير الليمون، يتم رفع السكر وعصير الليمون على النار ونقلبهم لمدة لا تقل عن دقيقتين، وبعد ذلك يتم إضافة معجون الأسنان والتقليب جيداً، ثم نقوم برفع الخليط من على النار نتركه حتى يبرد قليلاً، ثم نقوم بتوزيع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر، ونترك الخليط حتى يجف تماماً ثم ننزعه بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر.

للعلم قد لا تناسب هذه الطريقة بعض السيدات أصحاب البشرة الحساسة، لذلك من الأفضل تجربة المعجون على جزء صغير من الجلد قبل الاعتماد عليه في نزع الشعر من مساحات كبيرة من الجلد.