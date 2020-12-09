اسرار نجاح الخبز التركى خفيف مثل الريشة بطعم وريحة تحفة

يعتبر الخبز التركي من ألذ أنواع الخبز والتي أصبح من السهل تحضيره في المنزل، فكل ما عليكِ قراءة هذا الموضوع لكي تكونين قادرة على تحضيره بنفسك في مطبخك.طريقة تحضير الخبز التركي في البيت
كل ما تحتاجين له بعض من المكونات التي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك وهي:مقادير الخبز التركي:
- 2 كوب دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة لبن.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 كوب ماء.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- 1 ملعقة كبيرة سمسم.
- احضري وعاء كبير وعميق ضعي به الدقيق والسكر والخميرة والملح وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- ثم يضاف الزيت وابدئي بفرك الدقيق مع الزيت جيداً حتى يمتصه تماماً، بعد ذلك يتم إضافة الماء بشكل تدريجي مع استمرارية العجن باستخدام اليدين حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.
- قومي بتغطيتها واتركيها حوالي ساعة حتى تتخمر وتتضاعف.
- ثم عليكِ بإحضار صينية للخبز ودهنها بقليل من الزيت ثم يتم فرد العجينة بها بحيث أن يكون سمكها 1 سم.
- يتم نغز العجينة بأطراف الأصابع حتى تكون بشكل دائري، وعيدي هذه الخطوة بشكل طولي على العجينة مثل الأعمدة وتكون بمسافات متساوية.
- وكرريها ولكن اجعلي نغز الأصابع بعرض العجينة.
- ادهني وجهها بالبيض المخفوق ويرش القليل من السمسم وحبة البركة على حسب الرغبة.
- ادخلي العجين إلى الفرن ويترك حتى أن ينضج على درجة حرارة 180درجة مئوية ولمدة 25 دقيقة.
- يخرج الخبز التركي من الفرن ويترك حتى أن يبرد ومن ثم يقدم وبالهناء والشفاء.
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