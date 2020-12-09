وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة نهائيا والتخلص من سواد سنين

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، لا داعي للحيرة بعد الان عند الرغبة بإزالة الشعر الزائد من الجسم وخاصةً الشعر الوبري، فيمكن استخدام الفازلين للتخلص منه بكل سهولة وبدون أي ألم، فالفازلين لا تقتصر استخداماته وفوائده على الترطيب فقط، بل يمكن استخدامه كوسيلة جديدة لإزالة الشعر من الجسم.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة نهائيا

ويتم ذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة منه بعد تذويبها في حمام مائي مع ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وأضافة ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، وبعد ذلك يتم أضافة 3 أكوبب من الحليب ويتم مزج الخليط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نوزع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منها، ويجب عليكي سيدتي توزيع الخليط في نفس اتجاه نمو الشعر، وبعدها نترك الخليط حتى يجف تماماً، ثم نقوم بنزعه بقوة في عكس اتجاه الشعر وعندها نلاحظ إزالة كمية كبيرة من الشعر، وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم نرطبها جيداً.

وللعلم فإن استخدام هذه الطريقة باستمرار يساعد بشكل كبير على إضعاف بصيلات الشعر وهذا بدوره يقلل من كمية الشعر التي تنمو من جديد، كذلك يمكن التقليل من ظهور الشعر على الجلد عن طريق خلط ملعقة كبيرة من بودرة نبات السعد مع ملعقة صغيرة من الفازلين المذوب، ويتم دهن البشرة بعد نزع الشعر منها بأي وسيلة من الوسائل التقليدية، ويتم تكرار دهن هذا الخليط كل يوم لمدة أسبوع، وبعد ذلك سوف نلاحظ انخفاض كبير في نسبة الشعر الزائد.

استخدامات مختلفة للفازلين

يمكن الاستغناء عن الكثير من المواد واستبدالها بالفازلين وذلك في مجال العناية بالبشرة والشعر، حيث يمكن استخدام الفازلين كمزيل أمن جداً للمكياج وخاصة مكياج العيون، كذلك يمكن استخدامه لتثبيت مكياج الجفون ورسمة الحواجب، كذلك يمكن استخدام الفازلين على الرموش لزيادة طولها وحجمها.

كذلك يمكن استخدام الفازلين لعلاج الكثير من مشاكل الشعر مثل استخدامها لعلاج التقصف وكذلك إيقاف مشكلة تساقط الشعر، كما يمكن استخدام الفازلين في القضاء على الشيب وخاصة النوع المبكر، كذلك يمكن استخدام الفازلين كمقشر طبيعي للجسم، حيث يمكن خلط بعض منه مع الملح الخشن أو السكر الخشن وبعدها يتم فرك البشرة بالخليط بحركات دائرية سريعة.