أسرع طريقة لتطويل الشعر فى 6 أيام بالوصفة الأسيوية المُبهرة

أسرع طريقة لتطويل الشعر فى 6 أيام، الشعر تاج المرأة وكثيرات منا تحلم بشعر طويل ولامع وجذاب،لذلك يجب العناية بالشعر والبشرة والمحافظة على شرب الماء وعلى نظام غذائي صحي لما في ذلك من تأثير مباشر على صحة الجسم والشعر والبشرة وفي هذا المقال نقدم وصفات سهلة لتطويل الشعر ولمعانه وتغذيته .

أسرع طريقة لتطويل الشعر فى 6 أيام

أولاً : نحضر كوب من الماء المغلي ويضاف إليه ملعقتان من الشاي ويقلب جيداً ويترك جانباً لمدة من ثلاث إلى خمسة دقائق وعلى جانب آخر نخلط ثلاثة أكواب كبيرة من الماء مع معلقتان من الخل الأبيض ومعلقة من ملح الطعام حتى تمام الامتزاج، ثم نصفي الشاي المنقوع على الخليط ويقلب وتدلك فروة الرأس بالسائل جيداً وتبلل الشعرات نفسها، ومن الممكن غسل الشعر كله بهذا السائل، بعد عشر دقائق يمكن شطف الشعر بالماء فقط حتى يستفيد بفوائد الخليط وتظهر نتائج رائعة في لمعان وطول ونمو وغزارة للشعر وتمتعي بأقوى وصفة لتطويل الشعر 3 سم.

أسهل طريقة لتطويل الشعر

كما توجد وصفة أخرى بسيطة للغاية باستعمال مكون واحد سهل ومغذي جداً للشعر وبصيلاته وهو ماء الأرز حيث توجد قرية آسيوية كاملة تتمتع نسائها جميعاً بشهر طويل بشكل غير عادى وذو لمعان وقوة، كما أن السيدات اللاتي تخطين الثمانون عاماً في القرية لا يشيب رأسهم بسبب هذه الوصفة وهى ماء الأرز فقط وطريقة استخدامه كالآتي:

ينقع مقدار من الأرز الأبيض المغسول جيداً لمدة يوم كامل 24 ساعة ثم يصفي من الأرز ونستعمل ماء النقع في بخاخ.

يرش على فروة الرأس وعلى بصيلات الشعر والشعر نفسه ويترك لمدة ربع ساعه قبل الغسل.

ويمكن الغسل بماء أرز منقوع أيضاً لمزيد من الاستفادة، وتظهر نتائجه بعد شهر من الاستخدام في مزيد من اللمعان والطول والغزارة وتطويل الشعر بسرعة البرق.

ملحوظة:

لابد من تناول الأطعمة الغنية بالحديد لمن يعانون من الأنيميا للتخلص من تساقط الشعر والحصول على شعر طويل خلال أيام قليلة من استخدام الوصفات السابقة، والبعد عن استخدام المياه الساخنة جداً والتي تُسبب تساقط الشعر، واتباع روتين للعناية بالشعر.