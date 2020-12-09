طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري طبيعياً في البيت

ترغب كثيرات من النساء في تغير لون شعرها، واللون الأحمر من الألوان الجريئة التي تخشى البعض منه أحياناً بسبب جرأته وأحياناً لعدم ثباته، وأخريات تخاف من قدر المواد الكيميائية في الصبغات لذا نعرض في هذا المقال تفاصيل وطريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الكستنائي بطريقة أمنه وصحية وغير مضرة نهائياً على الشعر .

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعياً

مكونات الصبغة تختلف حسب طول الشعر ودرجة الأحمر المرغوب فيها، وهذه مكونات صبغه تكفى لشعر متوسط الطول ودرجة احمر متوسطة ليست شديدة القوة وتكون المكونات كالتالي:

نصف كوب من الكركدية، ثلاث ثمرات من البنجر كبيرة الحجم، معلقة كبيرة دم غزال، كوب صغير أو ملعقتان كبيرتان من الزبادي، معلقة كبيرة ملون طعام، كوب من الحناء بعضها يباع سائل والأخرى في أكياس معبأه لكن مع مراعاة التأكد من خلوها من الأمونيا، 2معلقة زيت حبة البركة،4 ملاعق زيت زيتون، ربع كوب خل تفاح ويمكن استعمال الخل العادي.

مكونات الصبغة تقسم إلى 3 أجزاء، تُبشر أو تُقطع 2 ثمرة من البنجر ونُضيف لها قليل من الماء وتضرب جيدا في الخلاط وتُصفي حتى نستخرج عصير بنجر سائل خالي من التكتلات.

ثم يُغلى الكركدية جيداً مع تقطيع ثمرة واحدة من البنجر معه قبل الغلي، وعلى جانب أخر نخلط مزيج الزيوت الزيتون وحبة البركة مع ربع كوب خل التفاح أو العادي مع الزبادي مع ملون الطعام مع دم الغزال وكوب الحناء.

ثم نمزج عصير البنجر مع عصير الكركدية بعد تصفيته مع خليط الحناء، ونقلبهم جيداً، ويتم توزيعه على الشعر بشكل متساوي، مع الحرص على توزيعه على جميع أجزاء الشعر.

ويُترك لمدة لا تقل عن ستة ساعات ويغسل جيدا لتحصلي على لون أحمر لامع جذاب بسهولة وبمكونات طبيعية أمنه.

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خطوات عمل الصبغة