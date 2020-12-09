أقوى زيت لتطويل وتنعيم الشعر وإنبات الفراغات والقضاء على التساقط فورا

الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها على الشعر هي أفضل الوسائل التي تقدم منفعة حقيقية إلى الشعر وذلك لما فيها من فوائد فعلية ومن الطبيعة إلى شعرك مباشرة، مما يساهم وبشكل فعال للغاية في تقديم النفع التام لشعرك على اختلاف نوع الزيت أو الوصفة المستخدمة، حيث تقدم وصفة اليوم فوائد عديدة للشعر من حيث علاج الشعر الجاف ومنحه الترطيب واللمعان المطلوب، كما أنها تقوم بإنبات الشعر في الفراغات التي ظهرت في فروة الرأس وهو ما يجعلها حل حقيقي وفعلي لوقف تساقط الشعر، وتعتمد على مجموعة من الزيوت التي سيتم استخدامها على شعرك للحصول على أفضل النتائج وسنتعرف على مجموعة الأعشاب والزيوت التي سنقوم باستخدامها.وصفة زيت تطويل وتنعيم الشعر
المكون الأول لدينا هو بذور الخزامى أو اللافندر المطحون وذلك لاستخراج الرائحة العطرية الرائعة التي تخرج منها بالإضافة إلى الفوائد التي تمنحها تلك العشبة في تنشيط الدورة الدموية لفروة راسك، مما يساهم في زيادة نمو الشعر وتمتعه بالقوة والتغذية السليمة، كما أنه يساهم في وقف التساقط وعلاج الثعلبة.
المكون الثاني هو الورد المطحون ويمكن استبداله بماء الورد، وهو له فوائد في تحفيز خلايا الشعر على النمو مجددا مما يمنحك شعر صحي وقوي وناعم، وثالثا بذور البقدونس وهي تباع في محلات العطارة، حيث تقدم نفس الفوائد المذكورة من تقوية فروة الرأس وحماية الشعر من الإلتهابات مما يجعلك تستمتعين بزيادة كثافة شعرك ومنحه اللمعان والنعومة، كما أنه يوقف تساقط الشعر ويزيد من طوله ويقلل من ظهور الشيب، وملعقة ممن القرنفل المطحون ومعروف عن القرنفل أنه محفز قوي للغاية على تحفيز نمو الشعر وأنه يقوي من تدفق الدم إلى فروة الرأس، كما أنه يعمل على إصلاح تلف الشعر وحمايته من التساقط.
وأخيرا أي نوع من الزيوت المتوفرة لديكي مثل زيت الزيتون أو زيت الجوز أو اللوز، فنقوم بإضافة حوالي ثلاثة أرباع زجاجة من الزيت ثم نبدأ بإنزال المكونات عليها وتقليبها بعصا خشبية، ثم نملأ وعاء بالماء ونرفعه إلى الناء ونضع به الزجاجة المحضر بها الزيت المضاف إليه المكونات المذكورة ونتركه على النار لمدة ساعة حتى تتفاعل جميع المكونات مع الزيت مع الحرص على ألا ينكسر الزجاج فنختار نوع زجاج قوي وتكون النار هادئة، وبعد ذلك يمكن وضع الزيت في زجاجة أخرى صغيرة بحيث يمكن استخدامها بشكل جيد، فيتم استخدامها على الشعر يوميا قبل النوم وتمشيط الشعر جيدا، وملاحظة النتائج بعد أول أسبوعين من استخدام المكون.
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