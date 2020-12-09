سر البسبوسة الجاهزة ، البسبوسة من أشهر الحلويات لما لها من طعم مميز ورائع، يقبل على شرائها الكبار والصغار، وللبسبوسة العديد من الأنواع مثل بسبوسة بالقشطة أو بالكريمة أو بالشكولاتة وغيرها، تُسمى البسبوسة بالهريسة والنمورة، وتشتهر البسبوسة في الكثير من بلاد العالم منها مصر والمغرب ولبنان ، كما يسهل إعداد وتحضيرها في المنزل، الكثير يتساءل ما هو سر البسبوسة الجاهزة؟ سوف نجيب عليكم في السطور القادمة. سر البسبوسة الجاهزة سر البسبوسة الجاهزة المكونات : كيس واحد من البسبوسة .

كوب من الزبادي .

ربع كوب من السمن .

نصف ملعقة من البيكنج بودر .

كوب ونصف من الشربات الثقيلة. طريقة عمل الشربات كوب من السكر .

كوبان من الماء .

ملعقة من عصير الليمون . طريقة عمل البسبوسة نحضر صينية بسبوسة ونضع بها ورق الزبدة

ندهن ورق الزبدة بالقليل من السمن .

نحضر وعاء كبير ونضع به كيس البسبوسة ونضيف عليه البيكنج بودر .

نضيف السمن وكوب الزبادي إلى الوعاء ويتم التقليب جيدا .

نضع الخليط في الصينية .

ندخل الصينية إلى الفرن تحت درجة حرارة 180 °حتى تمام نضج البسبوسة واحمرارها .

نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الفول السوداني.

نضع الشربات على البسبوسة وهي ساخنة . طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل الشربات : نحضر قدر ونضع به السكر والماء ملعقة الليمون .

نضع القدر علي النار حتى الوصول للقوام المناسب .

نرفع القدر من على النار. يكمن سر البسبوسة الجاهزة في سرعة إدخالها إلى الفرن بمجرد الإنتهاء من إعدادها، وعم تركها لتتخمر، ولابد أن يكون الشلابات بارداً والبسبوسة ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر البسبوسة الجاهزة الطرية المتماسكة المرملة لطعم يذوب في الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.