طرق منزلية لتقشير البشرة الدهنية للتخلص من الجلد الميت

طرق منزلية لتقشير البشرة الدهنية، تحتاج البشرة لاهتمام كبير منا حتى تظل نقية ونضرة وخالية من العيوب، ولكل نوع من أنواع البشرة اهتمام وعناية خاصة به، وتحتاج البشرة الدهنية قدر أكبر من العناية لأنها تسبب متاعب عديدة لصاحباتها، وعند تقشير البشرة الدهنية بالتأكيد نحتاج لوصفات خاصة ومعينة لهذه البشرة نقدمها لكن اليوم.

ماسك الليمون والبيض لتقشير البشرة الدهنية

من فوائد ماسك الليمون والبيض أنه يخلص البشرة من الرؤوس السوداء، وكذلك خلايا الجلد الميتة وتغذية البشرة بطريقة مناسبة، وهذه الوصفة لمن لا يملكون بشرة حساسة، حيث تتكون من عصير الليمون وبياض بيضة واحدة.

نخفق بياض البيضة جيدًا ومن ثم نضيف إليه عصير الليمون، ونستمر في الخفق لمزج المكونين معًا. بعد تجهيز الماسك نقوم بغسل الوجه جيدًا لتنظيفه من أي شوائب به. نحضر الماسك ونبدأ في تطبيق طبقة منه على البشرة مع التوزيع المتساوي له على البشرة. نحضر كمية من أوراق المناديل بمفردها على البشرة فوق الخليط، وطبقة جديدة من الماسك على المناديل. نلاحظ عند فرد الماسك نبتعد عن شعر الحاجبين. عندما نتأكد من جفاف الماسك، نبدأ في إزالة أوراق المناديل بكل رفق، ومن ثم يغسل الوجه بماء دافئ، وبعدها يتم ترطيبه جيدًا. يكرر الماسك بمعدل مرتين بالأسبوع.

طريقة استخدام الماسكماسك القهوة للقضاء على خلايا الجلد الميتة

من فوائد ماسك القهوة هو الحصول على بشرة نضرة ونقية، وتنشيط الدورة الدموية بالوجه مما يجعل البشرة أكثر تألقًا، وتتكون من ملعقة زبادي أو عسل أبيض لمن يتحسسون من منتجات الألبان، مع ملعقة قهوة ناعمة.

في وعاء صغير عميق توضع القهوة وعليها الزبادي أو العسل، ونخلط المكونين سويًا. بعد الخلط الجيد للمزيج، نضع طبقة بسيطة على الوجه مع التوزيع بطريقة متساوية. بعد مرور ربع ساعة، تفرك البشرة على شكل حركات دائرية للتأكد من إزالة جميع خلايا الجلد الميتة. يستخدم الماء الفاتر لغسل الوجه في النهاية، ويكرر الماسك بمعدل مرتين بالأسبوع.

استخدام الماسك