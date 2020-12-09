طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة مثل المحلات وسر نجاحها

طريقة عمل لقمة القاضي ،لقمة القاضي أو العوامة أو الزلابية أو حلوى اللقيمات كلها مسميات عديدة لنفس نوع الحلوى، والذي على بساطته وبساطة مكوناته يعد الأكثر طلباً بين جميع أنواع الحلويات الشرقية، كما أنه أشهرها في معظم بلاد العالم لما لها من طعم جميل ولذيذ ، ولتحضير لقمة القاضي مثل المحلات عليكم اتباع الخطوات وطريقة التحضير التالية . طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات المكونات : كوبان من الدقيق .

رشة ملح .

ملعقتان من النشا .

ملعقة من الخميرة .

ملعقة صغيرة من السكر .

فانيليا .

ماء للعجن .

زيت نباتي للقلي .

مكونات الشربات :

كوبان من السكر .

كوب من الماء

ملعقة من عصير الليمون .

فانيليا . طريقة اعداد لقمة القاضي نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق به .

نقوم بإضافة رشة الملح و النشا والفانيليا إلى الوعاء .

نحضر كوب صغير ونضع به كمية قليلة من الماء الدافئ ثم نضيف الخميرة والسكر ونقلبهم ثم نتركهم دقيقتين ثم نضيفهم الى الوعاء .

نضع كمية قليلة من الماء وبعد ذلك نقوم بعجن الخليط ونستمر بالعجن حتى نصل للقوام المناسب .

نقوم بتغطية الوعاء ونترك العجين ليتخمر .

بعد التخمير نقوم بتقليب العجين لمدة ثواني ونترك العجين لمدة خمس دقائق .

نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع به كمية كبيرة من الزيت .

نقوم بتسخين الزيت ثم يتم تشكيل لقمة القاضي ووضعها في المقلاة .

بعد نضج وتحمير لقمة القاضي نخرجها من المقلاة ونضعها فى الشربات، نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين . طريقة اعداد لقمة القاضي طريقة عمل الشربات : أهم خطوة في طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات هو الشربات، ولتحضير شربات ناجح: نحضر قدر ونضع به السكر والماء وعصير الليمون .

نرفع القدر على النار وبعد الوصول للقوام المناسب نرفع القدر من النار .

نضيف الفانيليا إلى الشربات ونتركها لتبرد .

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