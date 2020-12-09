طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ اللذيذ والرائع في المنزل بأقل الإمكانيات

البطاطس بالفراخ، يعتبر صينية البطاطس بالفراخ من أشهى الوجبات التي يفضلها الكثير من البشر وخاصتاً الأشخاص الذين الوجبات السريعة والخفيفة للهضم، حيث أن البطاطس والبصل يعطي للفراخ طعم ورائحة لذيذة ورائعة، وتعتبر هي وجبة متكاملة من بروتينات وكربوهيدرات ويمكنك التقديم مع هذه الوجبة المتكاملة أرز أبيض وسلطة خضراء، ويعتبر صينية البطاطس بالفراخ من الوجبات اللذيذة التي يفضلها الكثير حتى الصغار، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ اللذيذ بأقل تكلفة وبسهولة.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ

تحتوي صينية البطاطس بالفراخ على العديد من المكونات وهي كالتالي:-

فرخة واحدة متوسطة.

4 حبات من البطاطس المقطع حلقات متوسطة.

3 حبات كبيرة من البصل مقطعة حلقات.

4 حبات كبيرة من الطماطم مقطعة.

4 حبات من الجزر (على حسب الرغبة).

2 حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأحمر الرومي.

كوب من الماء أو أكثر (عند اللزوم).

3 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من القرفة والكمون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

سوف نتعرف متابعينا على طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ اللذيذ كالتالي:-