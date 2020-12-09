تطويل الرموش بطرق طبيعية منزلية فعالة

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تطويل الرموش بطرق طبيعية، الرموش الطويلة والكثيفة هي الشغل الشاغل للفتيات، فهي تعمل على إظهار العين بحجمها الطبيعي ولونها الجميل وتجعلها بارزة، كما أنها تعطي لصاحبة الرموش الكثيفة مظهرًا جميلًا، لذلك فهي ما تسعى خلفه العديد من الفتيات، ويظل التساؤل كيف يمكن أن أطيل رموشي؟، تابعي معنا لتتعرفي على طريقة إطالة الرموش في المنزل.سبب تساقط الرموش
قبل أن نتجه لطرق تكثيف الرموش يجب أن نتعرف على الأسباب التي تقود لتساقطها للابتعاد عنها:
- الثعلبة
وهو مرض مناعي يهاجم مناطق إنبات الشعر في الجسم ويقوم بإسقاطه، ومن هنا قد يؤثر على الرموش ويجعلها تتساقط دائمًا.
- الغدة الدرقية
اضطرابات الغدة الدرقية سواء بالخمول أو النشاط، تؤثر على صحة وسلامة الشعر سواء شعر الرأس أو الرموش أو الحواجب، فيجب مراجعة الطبيب في تلك الحالة.
- نقص التغذية
عدم توافر بعض المغذيات الطبيعية المعينة التي يحتاجها الجسم، يؤثر على سلامة نمو الشعر وخاصةً الرموش، فإن عدم توفير تلك المغذيات مثل فيتامين A ومادة الليسين وفيتامين د وفيتامين ب، يعمل على تساقط الشعر بشكل دائم.
- بعض الأدوية
تناول أنواع معينة من الأدوية مثل مضادات البكتيريا، علاج الشلل الرعاش، منع الحمل، الاستاتين، سيولة الدم، تسبب نقص في كثافة الرموش.
نصائح تكثيف الرموش وإطالتها
النصائح التالية تعمل على زيادة كثافة الرموش وتقلل من تساقطها:
- تمشيط الرموش يوميًا بفرشاة المسكارا النظيفة لتسمح بزيادة طول الرموش.
- التعامل بكل رفق مع العين والرموش، فلا يتم الحك بها بشكل قوي على سبيل المثال.
- استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد الرموش، مثل زيت جوز الهند بمعدل 3 مرات بالأسبوع، أو تطبيق جل الصبار مع قطرات من فيتامين A وفيتامين E بشكل يومي، أو تطبيق كمادات الشاي الأخضر للعين والرموش.
- تناول المكملات الغذائية الهامة للرموش مثل فيتامين B3 لأنه يحمي الرموش من الضعف والتكسر، وفيتامين C الذي يسمح بتوفير قدر أكبر من الكولاجين ويمنع تكون الالتهابات، وفيتامين E لأنه يحفز خلايا الرموش لتنمو بشكل أكبر.
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