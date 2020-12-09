القضاء على الترهلات بكريمات طبيعية منزلية

القضاء على الترهلات بكريمات طبيعية، الترهلات ليست حكرًا على صاحبات الوزن الزائد فقط، ولكنها تصيب الفتيات ذوات الوزن الصغير والمتوسط أيضًا، ولكنها من المشاكل المزعجة التي تسبب الإحراج لجميع السيدات وخاصة عند ارتداء الملابس، فتحتاج السيدات لطريقة نهائية وفعالة للتخلص من الترهلات، ونحن نقدم لكن أفضل وصفات التخلص من الترهلات بكريمات من مكونات طبيعية منزلية.

سبب ظهور الترهلات

تتكون الترهلات بمناطق مختلفة على الجسم، سواء الذراعين أو البطن أو الأرداف أو الفخذين، ولكنها تحدث نتيجة لبعض العوامل منها:

قلة النشاط البدني وعدم الحركة.

بعد فترة الحمل والولادة.

فقدان الوزن بشكل سريع وغير صحي، مع عدم ممارسة الرياضية.

تناول الأطعمة الغير صحية والغنية بالدهون والنشويات، مما يجعلها تتراكم بشكل أسرع تحت طبقات الجلد، فتتكون تلك الترهلات.

وصفات طبيعية لإخفاء الترهلات

تساعدكِ الوصفات الأربع التالية في الحصول على جسم ممشوق وقوام منحوت في فترة بسيطة وهي:

وصفة السكر الأبيض

تتكون تلك الوصفة من زيت بذور العنب الذي يساعد على إخفاء تجاعيد الجلد الموجودة على الجسم وشد الجلد، ونخلط الزيت مع السكر الأبيض، ويتم تطبيقه على مناطق الترهلات والفرك لمدة عشر دقائق بشكل يومي.

وصفة عسل النحل

يعمل عسل النحل على شد الجلد وجعله رطبًا وناعمًا، ولاستخدامه نقوم بتبليل منشفة ناعمة بماء ساخن وفردها على المنطقة المترهلة حتى تمر 5 دقائق، وذلك حتى يتم تنشيط الدورة الدموية بها، ومن ثم نفرد طبقة من العسل بشكل متساوي وبعد مرور 15 دقيقة نغسل المنطقة بماء بارد.

وصفة بياض البيض

يقوم البيض بتخليصك من الجلد المترهل وشده بشكل طبيعي، والزعتر يسمح بترطيب البشرة وإخفاء رائحة البيض، حيث نقوم بخفق بيضة واحدة مع إضافة 10 قطرات زيت زعتر ونخفق جيدًا، ومن ثم نفرد المزيج على منطقة الجلد المصابة بالترهلات، ونغسله في الماء بعدما يجف.

وصفة الموز

الموز يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحفز الجلد للتخلص من تجاعيدهه وترهلاته بصورة طبيعية، ويتم هرس مقدار 2 موزة وتطبيقها على الجلد المترهل وتغليف الجلد بكيس من البلاستيك أو السولفان.