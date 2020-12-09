طريقة تحضير الفيتوتشيني مثل المطاعم

طريقة تحضير الفيتوتشيني، مكرونة الفيتوتشيني من أشهر وصفات المكرونة المعروفة وهي إيطالية الأصل، ويحبها الكثير من الأشخاص وتلقى الكثير من الطلب في محلات الطعام، ويمكن تحضيرها مع العديد من الوصفات مثل الدجاج والجمبري والخضار أو فيتوتشيني ألفريدو بدون إضافات، وتحب الأمهات من فترة لأخرى تجربة الوصفات الجديدة في المنزل أطفالها ونقدم لهن طريقة مكرونة الفيتوتشيني المنزلية.

مقادير مكرونة فيتوتشيني

مكونات مكرونة فيتوتشيني بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتكفي لعدد 3 أشخاص وفي حالة كان العدد أكثر نضيف المزيد من المعكرونة وهي:

ثوم: فصان ويتم هرسهما ناعمًا.

كريمة طبخ: نصف كوب.

زبدة ذائبة: ربع كوب.

جبن بارميزان: نصف كوب.

مكرونة فيتوتشيني: 125 جرام.

ملح طعام: مقدار حسب الحاجة.

فلفل بودرة أسود: مقدار حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفيتوتشيني في المنزل

وصفة مكرونة الفيتوتشيني خالية من أي إضافات مثل الدجاج أو الجمبري أو الخضراء، فهي مكرونة وايت صوص فقط وذلك لمن يحبون الأكل الصيامي، ويمكن تحضيرها بجانب الوجبات الرئيسية مثل الدجاج أو وجبات اللحم وتتم بالطريقة التالية: