- 1/2
- 2/2
طريقة تحضير الفيتوتشيني، مكرونة الفيتوتشيني من أشهر وصفات المكرونة المعروفة وهي إيطالية الأصل، ويحبها الكثير من الأشخاص وتلقى الكثير من الطلب في محلات الطعام، ويمكن تحضيرها مع العديد من الوصفات مثل الدجاج والجمبري والخضار أو فيتوتشيني ألفريدو بدون إضافات، وتحب الأمهات من فترة لأخرى تجربة الوصفات الجديدة في المنزل أطفالها ونقدم لهن طريقة مكرونة الفيتوتشيني المنزلية.مقادير مكرونة فيتوتشيني
مكونات مكرونة فيتوتشيني بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتكفي لعدد 3 أشخاص وفي حالة كان العدد أكثر نضيف المزيد من المعكرونة وهي:
- ثوم: فصان ويتم هرسهما ناعمًا.
- كريمة طبخ: نصف كوب.
- زبدة ذائبة: ربع كوب.
- جبن بارميزان: نصف كوب.
- مكرونة فيتوتشيني: 125 جرام.
- ملح طعام: مقدار حسب الحاجة.
- فلفل بودرة أسود: مقدار حسب الرغبة.
وصفة مكرونة الفيتوتشيني خالية من أي إضافات مثل الدجاج أو الجمبري أو الخضراء، فهي مكرونة وايت صوص فقط وذلك لمن يحبون الأكل الصيامي، ويمكن تحضيرها بجانب الوجبات الرئيسية مثل الدجاج أو وجبات اللحم وتتم بالطريقة التالية:
- يتم وضع قدر عميق على نار حرارتها متوسطة، وبه مقدار مناسب من الماء ونصف ملعقة زيت وملح، ننتظر حتى يغلي الماء تمامًا ونضع بالوعاء المكرونة الفيتوتشيني لسلقها مع التقليب لمرة واحدة، لمنع التصاق شرائط المكرونة.
- تترك المكرونة على النار حتى تنضج بشكل نهائي قد تستغرق 15 حتى 20 دقيقة.
- وأثناء ذلك نبدأ بتحضير صوص المكرونة، فنضع الزبدة على نار متوسطة الحرارة ونضيف إليها الثوم المهروس، ويجب أن نقلب جيدًا.
- بعد قلي الثوم نضع كريمة الطبخ للزبدة، ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط كثيف ومتماسك وممتزج.
- نقوم برفع المكرونة عن النار ونصفيها من الماء تمامًا، ومن ثم تضاف لخليط الصوص الذي تم تحضيره.
- نستمر في تقليب المكرونة مع الخليط بشكل جيد حتى تختلط به وتمتزج بالصوص، وفي النهاية نرش الجبن البارميزان على الجزء العلوي، وتقدم المكرونة في طبق التقديم ساخنةً بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الفيتوتشيني مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.