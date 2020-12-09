خلطة البياض الصارخ لإزالة البقع الداكنة من البشرة ستصبحين لمبة من البياض

خلطة البياض الصارخ ،مما لا شك فيه أن اسمرار البشرة والبقع الداكنة في الوجه تسبب إزعاج للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، فكل شخص يحاول إخفاء هذه البقع الداكنة بعدة طرق فمنهم من يخفيها بالمكياج أو باستخدام الليزر وهكذا، لكن يوجد وصفات منزلية كثيرة تساعد الأشخاص على التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة بشكل فوري .

خلطة البياض الصارخ

هناك الكثير من وصفات ازالة البقع الداكنة من البشرة اليكم الخطوة الأولى وهي وصفة عصير الليمون والسكر، حيث تعمل وصفة عصير الليمون والسكر على تقشير طبقة الجلد الخارجية وطريقة عمل هذه الوصفة :

ليمون .

ملعقة كبيرة من السكر .

يتم تقسيم الليمون إلى نصفين وازالة البذور التي بداخلها، ثم نضع السكر على نصف الليمونة ثم نضعها على الوجه، ونقوم بعمل حركات دائرية على الجزء الداكن من الجلد ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر .

وصفة الزبادي وعصير الليمون

تعد ثاني خطوة في خلطة البياض الصارخ ومكونات الوصفة :

ملعقتان صغيرتان من الزبادي .

ملعقة عصير الليمون .

طريقة التحضير

يتم خلط الزبادي مع عصير الليمون .

يوضع الخليط على الجزء الداكن من الجلد لمدة نصف ساعة .

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البقع الداكنة ؟

هناك الكثير من الأسباب التي تنتج عنها البقع الداكنة من هذه الأسباب ما يلى :