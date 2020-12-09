التخلص من رائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان بوصفات منزلية

التخلص من رائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان، يواجه البعض منا نساءً ورجالًا مشكلات عديدة في الفم ورائحة الفم والأسنان الصفراء، إذ أنها من أكثر المشاكل شيوعًا والتي تسبب الإحراج لصاحبها، فنحتاج لطريقة نهائية للتخلص من اصفرار الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة، وهناك وصفات طبيعية للتخلص من مشاكل الفم بكل سهولة، يمكن تجربتها في المنزل بمكونات بسيطة.

سبب رائحة الفم الكريهة

هناك العديد من الأسباب التي قد تكون مسئولة في انبعاث رائحة الفم الكريهة منها:

مشاكل صحية بالكبد أو الكلى أو بالجهاز الهضمي بشكل عام.

سوء التغذية.

جفاف الفم وعدم قدرة الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب بالفم.

أمراض اللثة وضعفها ونزيف اللثة.

تسوس الأسنان، وعدم غسلها طوال الوقت.

صودا الخبز لتبييض الأسنان

وصفات تبييض الأسنان في المنزل

تتكون تلك الوصفة من الملح وصودا الخبز فقط، وكمية مناسبة حسب الحاجة من كل منهما.

طريقة الاستخدام

أما عن طريقة الاستخدام فهي سهلة، حيث يتم مزج مقدار متساوي من الملح وصودا الخبز، وبفرشاة نظيفة ناعمة نغمسها في الخليط ومن ثم يتم فرك الأسنان به، وتطبق تلك الطريقة يوميًا للحصول على نتائج واضحة.

عصير الليمون لإزالة اصفرار الأسنان

وصفة سهلة وبسيطة وتعتمد على عصير الليمون والفحم.

طريقة الاستخدام

نأخذ حبة الفحم ونطحنها ناعمًا لتصبح مثل البودرة ونعصر عليها حبة الليمون، نمزجهم معًا حتى يختلطوا سويًا، ونغسل الأسنان بمعجون الأسنان أولًا، ومن ثم بفرشاة الأسنان نفرك الأسنان بالوصفة لمدة خمس دقائق بمعدل 2 مرة باليوم.

القرنفل لتعطير الفم

وصفات القضاء على رائحة الفم الكريهة

يساعد القرنفل في التحسين من رائحة الفم وتعطيره، ويحفظ اللثة ويحميها من النزيف، وهذه الوصفة تتكون من ماء دافئ وكمية من القرنفل.

طريقة الاستخدام

نضع لتر ماء دافئ بزجاجة كبيرة وبه نضع القرنفل، ونتركه حتى تمر 24 ساعة على المزيج، ويستخدم كغسول يومي للفم.

زيت النعناع لتحسين رائحة الفم

تتكون تلك الطريقة من زيت النعناع وزيت القرنفل وكميات متساوية منهما.

طريقة الاستخدام

في كوب ماء دافئ نضيف قطرات متساوية من زيت القرنفل وزيت النعناع، ويستخدم للمضمضة يوميًا بعد غسيل الأسنان بالمعجون.