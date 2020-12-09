التخلص من الشيب بدون صبغة بقشر البصل والشاي قل للشعر الأبيض وداعاً

التخلص من الشيب بدون صبغة ، يعاني الكثير من الناس الذين لم يبلغوا سن الشيخوخة من مشكلة ظهور الشيب في رأسهم، ويرجع سبب ظهور الشيب هو التقدم في العمر لكن السبب الصحيح والحقيقي وراء الشيب هو نقص صبغة الميلانين الموجودة بالشعر، كما نجد أن الكثير من اللذين يعانوا من هذه المشكلة يقوموا بحل المشكلة بالصبغة ولكنها تعمل على تلف الشعر، وهناك حل آخر لمشكلة الشيب وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كيفية القضاء على الشعر الأبيض بدون صبغة .

التخلص من الشيب بدون صبغة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تحل مشكلة الشيب وهي وصفة الريحان، حيث نحضر وعاء ونضع به ثلاث ملاعق من الريحان المجفف، ثم نضيف كوب من الماء الى الوعاء، ثم نرفع الوعاء على النار على درجة حرارة متوسطة ونترك الخليط حتى يتم الغليان، ثم نضع الخليط في بخاخ بلاستيك أو زجاج، ويتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم ونقوم بتجفيف الشعر، ويوضع الخليط على الشعر حتى يجف، ومع تكرار هذه الوصفة سنلاحظ تغير لون الشعر الى لونه الطبيعي .

نحضر وعاء ونضع به 4 ملاعق من الشاي ثم نضيف 5 كوب من الماء .

نترك الخليط لمدة نصف ساعة .

يتم غسل الشعر جيداً ثم نقوم بتجفيف الشعر .

نضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين .

نقوم بتكرار استخدام وصفة التخلص من الشيب بدون صبغة مرة واحدة اسبوعياً لمدة شهرين وبعدها

سوف تلاحظ تغيير لون الشعر للون الطبيعي .

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وصفة الشاي وقشر البصل