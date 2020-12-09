طريقة عمل المدلعة بكل أسراراها وتفاصيلها ستصبح حلواكِ المفضلة بعد اليوم

تبحث السيدات عن طريقة عمل المدلعة ،وتعد المدلعة نوع من أنواع الحلويات، تم تسميتها بهذا الاسم من قبل شخص يملك إحدى المتاجر الخاصة بالحلويات في مدينة طنطا بمصر وذلك ليتميز بهذا النوع من الحلويات دوناً عن باقي متاجر الحلويات، و المدلعة لها طعم مميز وجميل وتنافس الكنافة في شهر رمضان الكريم . طريقة عمل المدلعة طريقة عمل المدلعة المكونات : طبقة من البسبوسة .

طبقة من الكنافة .

كريم شانتيه .

شرائح من المانجو الطازجة .

صوص من كراميل .

صوص من الشكولاتة . طريقة عمل البسبوسة نصف كيلو من السميد .

بيكنج بودر .

كوب من الزبادي .

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن .

كوب من جوز الهند المبشور .

شربات . طريقة عمل البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة : نحضر وعاء كبير ونضع به السميد والبيكنج بودر وجوز الهند المبشور وكوب الزبادي والسمن ثم نقلب الخليط حتى يتم التجانس .

نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع الخليط بالصينية.

نقوم بتسوية البسبوسة في الفرن ثم نضيف اليها الشربات . طريقة عمل الكنافة 300 جرام من الكنافة .

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن .

شربات . طريقة عمل الكنافة طريقة تحضير الكنافة نحضر وعاء ونخلط به الكنافة والسمن .

نضع الكنافة في صينية ويتم تسويتها في الفرن ثم نضف إليها الشربات . طريقة عمل المدلعة نضع شرائح المانجو على البسبوسة .

نضيف كريم الشانتيه على شرائح المانجو .

نقوم بإضافة الكنافة ثم نضع طبقة من كريم الشانتيه .

ثم نضيف صوص الكريمة وصوص الكراميل .

نقوم بوضع المدلعة في المبرد لمدة ربع ساعة بعد ذلك نقوم بتقديمها . طريقة عمل المدلعة

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