طريقة عمل إسكندر كباب تركي بالخبز أكلة كتير طيبة سلسة وسريعة

طريقة عمل اسكندر كباب على طريقة تركية أكلة سهلة، يمكن تحضيرها في المنزل بوصفة جديدة لعمل الكباب ولكن بوصفة تركية شهية جدا، كما إنها أكله تأخذ العقل ولا ينشبع منها وينصح بتجربتها وتقديمها لأسرتك تبهريهم بأكلات من المطبخ التركي، ويستخدم في تلك الوصفة الخبز العربي وسنضع لكم طريقة عمل الخبز العربي في السطور القادمة، وتوضع على الخبز شروحات من اللحم مصنوعة بهارات تركية ولا أطعم منها، مع صوص الطماطم الشهي، وتلك الطبق يتميز بمزيج من عدد من النكهات رائعة الطعم، وسنقدم لكم اسكندر كباب تركي بطريقة سهلة وسلسة يمكن صنعها بالمنازل. مكونات اسكندر كباب تركي باللحم نحتاج إلى نصف كيلو ستيك لحم. ثمرة طماطم كبيرة الحجم مقطعة. عدد 2 كوب لبن زبادي طبيعي. عدد 3 فص ثوم مفروم. عدد 2 قطعة خبز عربي متوسط الحجم. ملعقة كبيرة سمن. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة بهارات لحم مشكل. ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار. لتزيين كباب تركي ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. 2 ملعقة لوز شرائح. خطوات وطريقة عمل إسكندر كباب روعة أولا في مقلاة عميقة غير قابلة للالتصاق ضعي القليل من الزيت أي نوع على حسب رغبتك، وضيفي عليه ستيك لحم مع الفلفل الأسود واتركي كل تلك المكونات على نار متوسطة حتى ينضج اللحم.

بعد ذلك تأكدي من أن ستيك اللحم قد أصبح ناضج وقطعية إلى شرائح طويلة ورقيقة بعد أن يهدأ قليلا واتركيه جانبا لحين إعداد باقي المكونات.

ضعي الطماطم في الخلاط مع القليل من الماء حتى تصبح عصير ثقيل مثل الصوص.

ثم في قدر متوسط الحجم ضعي صوص الطماطم وقطع الطماطم والسمنة والبهارات المشكلة مع الفلفل الأحمر الحار أو البارد على حسب الرغبة، واتركي تلك المكونات على النار حتى تغلي ويبدأ الصوص في أن ينضج، وضيفي عليه قطع ستيك اللحم ويتركوا على نار متوسطة لمدة ربع ساعة.

ثم احضري الخبز وقطعية إلى مربعات صغيرة وحمريهم حتى يكون الخبز بلون ذهبي، ضعي اللبن الزبادي في الخلاط مع الثوم وملح وفلفل أسود واخفقي حتى يختفي الثوم تماما في اللبن الزبادي.

ويوضع في طبق التقديم الكبير أولا طبقة الخبز العربي ونضيف له اللبن الزبادي وعليه ستيك اللحم مع صوص الطماطم بعد أن أصبح ثقيل، ورشي عليه بقدونس مفروم ولوز محمر على الوجه وبهذا يكون اسكندر كباب جاهز للتقديم. X إقرأ أيضاً: بطريقة المحترفين أعملي هريسة اسكندراني محشية مكسرات مثل المحلات الكبرى مكونات اسكندر كباب تركي باللحمخطوات وطريقة عمل إسكندر كباب روعة

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