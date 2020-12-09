الخلطه السحرية المعجزه للتخلص من شيب الشعر نهائياً وللابد

الشعر الابيض هو الشعر الذي يظهر فجأة عند النساء والرجال وظهوره في حد ذاته يشكل مشكلة كبيرة لديهم خاصةً إذا كانوا في عمر الشباب، وهذا يجعلهم يبحثون كثيراً عن طرق تساعدهم أن يتخلصوا من تلك المشكلة بشكل نهائي، ولكن الحل الوحيد الذي يصادفهم هو صبغ الشعر وهذا يتلف الشعر أكثر ويمكن أن يؤدي إلى زيادة وجود الشعر الابيض، ولكن مع وصفات الدكتور سعيد حساسين سوف تتخلصوا من هذه المشكلة نهائياً.وصفة الدكتور سعيد حساسين للتخلص من الشعر الابيض
يعتبر الدكتور سعيد حساسين من أبرز الأشخاص المتخصصين في علاج بعض الأمراض باستخدام النباتات والأعشاب الطبيعية، ويحرص على أن يقوم بتقديم الكثير من الوصفات لعلاج الشعر الابيض ومنها:
- وصفة الميرمية وأورأوراق الشاي:
تحتوي تلك الوصفة على المكونات الطبيعية المفيدة للشعر فقط قومي بخلط 8 ملاعق من أوراق الميرمية مع 1 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي وضعيهم على النار مع إضافة كوب من الماء واتركيهم ليصلوا لدرجة عالية من الغليان، بعدها يتم تصفيتهم وترك الماء حتى تبرد، ثن لحضري وعاء صغير وعميق يضاف له 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء و1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل واعجنيهم بماء الشاي والميرمية ويترك الخليط لمدة ساعة، ومن ثم يتم تطبيقه على فروة الرأس والشعر من الجذور للأطراف وتركيه على الشعر ساعة كاملة ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو ويكرر استخدامه مرة أسبوعياً ولمدة شهر.
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