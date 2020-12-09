أطيب كيك بركان الشوكولاته بطريقة جديدة بطعم يشهي القلب

طريقة عمل كيك البركان بالشوكولاته الشهية، تعتبر كيكة البركان أحد ألذ واجمل الحلويات الغنية بطعم الشيكولاته اللذيذة، حيث يتم تصنيع الكيك باستخدام الكاكاو والدقيق وتتم تغطيتها بشكل كامل بصوص الشيكولاته من المنتصف، وكل الأطراف تكون غنية بالشوكولاته، وعندما يتم تقطيعها سنستمتع بأفضل شكل انهيار لصوص الشوكولاته اللذيذ المذاب لا مثيل له كيك طيب المذاق لا يختلف عليه أحد، ولها رائحة تنتشر في المنزل وتشهي القلب، بطريقة جدا بسيطة سنحضرها بمكونات متوافرة بالبيت بسيطة واقتصادية فتابعوا معنا طريقة التحضير. مكونات كيك بركان بالشوكولاته المذابة 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كأس ونصف من السكر. 1/4 كأس من بودرة الكاكاو الخام. كأسان ونصف من الدقيق الابيض. 3/4 كأس من الزيت. ظرف واحد من البيكنج بودر. ظرف واحد من الفانيليا. واحد ملعقة كبيرة من الخل. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كأس من الماء الدافئ. مقادير تحضير صوص الشوكولاته كأس واحد من السكر. كأس واحد من الحليب. كأس من الزيت النباتي. 5 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام. مكونات كيك بركان بالشوكولاته المذابة للتزيين ملعقة من بودرة كاكاو أو قطع شوكولاتة مبشورة. خطوات وطريقة تحضير كيك شوكولاته بركانية بالخلاط الكهربائي يوضع نحضر صوص الشوكولاته، بوضع كل من السكر والحليب والزيت ونخفقهم جيدا حتى الاختلاط، ويضاف بالتدريج الكاكاو مع عدم التوقف عن الخفق والخلط المستمر، حتى تلاحظي تكوين صوص شوكولاته ثقيل، صبيه في وعاء واتركيه على جنب.

بوعاء أخر ضعي البيض ورشي عليه الملح والخل والفانيلا واخفقيهم معا حتى يكون مزيج خفيف هش، وضيفي السكر واخفقي ثم الزيت واخفقي حتى يكون مزيج كريمي.

انخلي الطحين مع الكاكاو والبيكنج باودر على المكونات السابقة وحركيهم مع تقليب حتى يكون لديك مزيج كيك، ادهني صينية بالزبدة والدقيق وصبي عليه الكيك وادخليه الفرن لمدة 40 دقيقة.

وعندما ينضج الكيك اتركيه حتى يبرد تماما وضعيه في طبق التقديم وصبي عليه صوص الشوكولاته المعد سابقا في منتصف الكيك، حتى تتأكدي من أن الصوص أغمر منتصف وأطراف الكيك ويذلك تكون جاهزة كيك بركان الشوكولاته. خطوات وطريقة تحضير كيك شوكولاته بركانية

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