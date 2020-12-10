مكون رهيب يخترق فروة الرأس وينمو الفراغات والصلع ويحارب التساقط الي الابد

سوف نبدأ حديثنا عن مشكلة تساقط الشعر حيث أنها مصدر إزعاج لفئة كبيرة من الأشخاص، لأنها تسبب فراغات الشعر والشعر الخفيف من مقدمة الرأس والصلع، لذا نبحث اليوم عن حلول سريعة نكون بحاجة لها لمنع تساقط الشعر، ونحن اليوم سوف نقدم لكم وصفات طبيعية لمكافحة فروة الرأس وتقليل التساقط وانبات فراغات الشعر في خلال أسبوع فقط تابعي معنا أفضل الوصفات الطبيعية للشعر.

عدم الاهتمام الجيد بالشعر بمكونات طبيعية والحرص على استخدام مواد كيميائية تتلف الشعر بزيادة.

الضغوط العصبية والحالة النفسية لها تأثير سلبي على صحة الشعر وتسبب تساقطه.

القيام بتمشيط الشعر فور غسله يزيد من تساقطه.

يتساقط الشعر بغزارة خلال فترة الحمل والرضاعة.

الإفراط في التدخين.

عدم الحرص على تناول غذاء صحي يفقده فيتامينات ومعادن هامة.

بإمكانك الآن التخلص من مشكلة تساقط الشعر ويحفز نموه من جديد من خلال تقوية بصيلة الشعر:

تعمل هذه الوصفة على تقوية جذور الشعر ويقضي على التساقط، ويتم ذلك عن طريق مزج عصير الليمون مع حليب جوز الهند، ويدلك به فروة الرأس بشكل جيد ويترك لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.

نقوم بغلي كمية من أوراق الخبيزة بالماء ونأخذ الناتج عنها لتدليك فروة الرأس، ونقوم بذلك مرتين على مدار اليوم ولمدة لا تقل عن 21 يوم.

يعمل هذا الزيت على تقوية فروة الرأس عن طريق الاهتمام اليومي بتدليك فروة الرأس بكمية دافئة منه.