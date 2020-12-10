الخلطة الهندية لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة والعنق واليدين في دقائق فقط ستزيل سواد سنين

من أكثر المشاكل التي نتعرض لها هو اسمرار الجلد ووجود بقع داكنة في مناطق مختلفة بالجسم مثل بين الفخذين والعنق واليدين، وتسبب لنا الإزعاج والإحراج عند ارتداء ملابس مكشوفة، ونبدأ بالبحث عن أي طريقة تساعدنا في التخلص من هذه المشكلة وأول ما نقوم به هو تطبيق بعض أنواع الكريمات، ولكن يوجد البعض منا لا يفضل ذلك، فلا داعي للحيرة تعرفي معنا عن أهم الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح الجلد.عادات خاطئة تسبب اسمرار ما بين الجلد
- الاحتكاك الزائد للجلد ينتج عنه حدوث التهابات واحمرار لسطح الجلد، وبعد ذلك تتغير لسواد.
- الاهتمام بارتداء ملابس ضيقة للغاية أو مصنعة من أنسجة النايلون التي تزيد من الاحتكاك.
- التعرق المستمرة لمناطق معينة في الجسم وتركها دون تهوية.
- اضطرابات الهرمونات خلال فترة الحمل أو عند زيادة الوزن.
إليكم أفضل وأقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجلد والقضاء على البقع الداكنة:الزبادي والليمون
نقوم بخلط كمية من عصير الليمون والزبادي حتى أن نحصل على خليط سميك، ويوضع برفق على المنطقة المتضررة، ويترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم يغسل المنطقة ويتم القيام بتجفيفها.شرائح البطاطس
تعمل في تفتيح الجلد من خلال تقطيع ثمرة البطاطس، ومنثم تطبق بين الفخذين، وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تشطف بالماء الدافئ، وتجفف من خلال الضغط برفق.
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