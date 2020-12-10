طريقة عمل الباذنجان المحشي اللذيذ بالثوم والخلطة العجيبة بالمنزل

الباذنجان المحشي ، من الأكلات المعروفة والمشهورة وهو من أنواع المقبلات التي تجدها دائماً على الموائد في رمضان، وله فوائده المذهلة، ويدخل في جميع الأكلات مثل المسقعة باللحمة المفرومة، والباذنجان المخلل، والبابا غنو، وله قيمة غذائية عالية ،وهو من الأكلات التي يرغب في تناولها الكثير من الناس، وهو معروف بالطعم اللذيذ الشهي، وطريقة إعداده سهلة وبسيطة ومكوناته موجودة في كل مطبخ، وسوف نتعرف معكم علي طريقة عمل الباذنجان المحشي اللذيذ بالخلطة العجيبة، بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة تجعلكي ترغبين في عمله كل يوم للأسرة. مكونات الباذنجان المحشي مكونات الباذنجان المحشي أذا كنتي ترغبين في عمل الباذنجان أتبعي المكونات التالية:- واحد كيلو من الباذنجان العروس. 4 فصوص من الثوم المفروم. طبق صغير من الكزبرة المفرومة. طبق صغير من البقدونس المفروم. 2 قرن من الفلفل الأخضر المفروم. طبق صغير من الطماطم المقطع. طبق صغير من الجزر المبشور. 2 ملعقة من الليمون. ملعقة كبيرة من الخل. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من الشطة الحمراء حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب عليكي أتباع الخطوات بطريقة صحيحة حتى تحصلي على الباذنجان المحشي اللذيذ وهى كما يلي:- نقوم بغسل الباذنجان ونزع الرأس عنه، ونقوم بتصفيته جيداً من الماء.

بعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع الثوم المفروم، والكزبرة المفرومة، والبقدونس المفروم، والجزر المبشور، والطماطم، والفلفل الأخضر، والملح والفلفل، وملعقة الخل وعصير الليمون، ثم نخلط المكونات جيداً ونركهم جانباً.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضع بها الزيت، ثم نقوم بتشويح الباذنجان حتى يذبل.

نقوم بإحضار طبق ونفرش ورق المطبخ عليه، ثم نخرج الباذنجان من الزيت ونصفيه جيداً.

بعد أن يتم تصفية الزيت من الباذنجان، نقوم بعمل شق في الوسط.

نقوم بإحضار الخليط السابق ونحشي الباذنجان، حتى ننتهي من الكمية كلها.

نقوم بإحضار طبق كبير ونرص عليه أصابع الباذنجان المحشي، ونركها في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتشرب نكهة التتبيلة، ويصبح طعمه شهي ولذيذ.

بعد ذلك نقوم بإخراج الطبق من الثلاجة، ونقدمه بجانب العيش البلدي وبالهناء والشفاء. فوائد الباذنجان يحتوي الباذنجان على فوائد عديدة وهى كالتالي: يعمل على وقاية الجسم من الأمراض والبكتيريا. يساعد على تقوية جهاز المناعة والوقاية من الفيروسات. يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتناميات التي تمد الجسم بالطاقة. يعمل على حماية الجهاز الهضمي ويقلل من اضطرابات المعدة. يمتلك نسبة كبيرة من الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية وأمراض الجهاز العصبي. يحمي الجسم من هشاشة العظام ويعالج الكسور.

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