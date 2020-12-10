أفضل 7 مشروبات للتنحيف في أسبوع بدون رجيم

يهتم العديد من الناس المهتمين بخسارة الوزن بشكل صحي في معرفة أفضل مشروبات للتنحيف في أسبوع واحد بدون إتباع رجيم قاسي، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية عن فعالية بعض المشروبات الطبيعية في التنحيف في خلال الأسبوع الأول من تناول تلك المشروبات ومنها طريقة التنحيف بمشروب الباذنجان في أسبوع، وقد أثبت بعض تلك المشروبات فائدتها في أماكن تركز الدهون مثل الكرش والارداف، لذلك في خلال تلك المقالة نوضح لكم أفضل مشروبات للتنحيف في أسبوع، وما هي مشروبات للتنحيف الكرش، ومشروبات للتنحيف قبل النوم لأفضل النتائج في حرق الدهون.

أفضل مشروبات للتنحيف في أسبوع

تساهم بعض المشروبات العشبية وغير العشبية على تنحيف الجسم وحرق الدهون بكفاءة عالية وذلك في بداية من الأسبوع الأول وفقا للدراسات الأخيرة والتى أثبت الأمان التام في استخدام تلك المشروبات في حال عدم الإفراط، حيث تعمل تلك المشروبات على رفع من معدلات أيض الدهون في الجسم والتخلص من الدهون الزائدة، وقد شملت الدراسات على ضرورة ممارسة الرياضة بجانب المشروبات والتى تساهم في خسارة الوزن ورفع معدلات الأبيض بصورة كبيرة مع تفعيل ورفع فعاليات مشروبات التنحيف.

مع العلم مع وجوب الالتزام بنسبة السعرات الحرارية المطلوبة للجسم بدون الزيادة لتجنب آثار الجانبية في منع خسارة وحرق الدهون، وجاءت أهم المشروبات وفقا للدراسات كالتالي:

مشروب الزنجبيل: أثبت الدراسات فعالية مشروب الزنجبيل في خسارة الوزن والدهون حيث يزيد الزنجبيل من معدلات الأيض بصورة كبيرة إذا تم تناوله مرتين باليوم مرة صباحا ومرة مساء.

خل التفاح: أشارت العديد من الأبحاث عن فاعلية خل التفاح في خسارة وزن في حال تناوله بعد الوجبات الغذائية، على أن يكون ملعقة صغيرة من خل التفاح على كوب ماء كبير.

القهوة: تعد القهوة الصباحية من أهم المشروبات التى ترفع معدلات حرق الدهون.

مشروبات للتنحيف الكرش

يواجه العديد من الناس من دهون زائدة خاصة بمنطقة الكرش مع وجود وزن مثالي متناسق، وتحتاج تلك المشكلة إلى المشروبات التالية:

الإكثار من شرب الماء بما لا يقل عن ثلاثة لتر يوميا وهذا لأن المياة لا تحتوى على سعرات حرارية وتعمل على رفع معدلات حرق الدهون في الجسم وخاصة الكرش.

المشروبات التى تحتوي على نسب بروتين عالية، حيث يحتاج الجسم للتخلص من الكرش إلى نسب أعلى من البروتينات مع تقليل من نسب النشويات.

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مشروبات للتنحيف قبل النوم وحرق الدهون

هناك مشروبات تساهم في حرق الدهون وتزيد كفائتها عند تناولها ليلا، حيث يعد تناول المشروبات ليلا يساهم في تنشيط هرمون النمو والذي يعمل على حرق الدهون أثناء النوم، ومن أهم تلك المشروبات:

الماتشا: يحتوي مشروب الماتشا على نسب عالية من مضات الأكسدة التى تساهم في حرق الدهون بشكل سريع فضلا عن تنظيف الجسم من السموم.

الشاي الاخضر: يعرف منذ القدم بفوائد الشاي الأخضر للتخلص من السمنة ويفضل تناوله ثلاث مرات يوميا منهم مرة قبل النوم مع تفضيل عدم تحليته بالسكر.