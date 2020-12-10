عشبة ربانية معجزة للتخلص فورا من الشيب والشعر الابيض في دقائق

يريد العديد من الأشخاص التخلص وإخفاء الشعر الأبيض حتى لا يظهر عليه علامات التقدم بالعمر، ويوجد العديد من الطرق التي تعمل في التخلص من مشكلة شيب الشعر، كما أنها تمنع ظهوره من جديد، ونحن اليوم حرصنا على أن نوفر لكم أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الأبيض، ويرجع هذا لقلة انتاج الجسم لميلانين، التي تمنح الشعر لونه الطبيعي، فتعالي معي لتتعرفي على كيفية التخلص من الشعر الأبيض بالمنزل.

طرق طبيعية في المنزل لتغطية الشيب

نوفر لكم أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغطية الشعر الأبيض وتوفر له التغذية الكاملة:

بودرة الأملا والحناء

نقوم بخلط كوب من الحناء، مع ثلاث ملاعق من بودرة الأملا وتخلط مع بعضهم البعض حتى تتناسق المكونات، ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق من القهوة ونضيف لها القليل من الماء من أجل الحصول على عجينة، وقومي بارتداء القفازات ويطبق العجين على الشعر بفرشاة مع الحرص على تغطية الشعر، وتترك حتى تجف لمدة ساعة، ومن ثم نغسل الشعر بالشامبو مع الحرص على تكرار مرة من كل شهر.

زيت جوز الهند وعصير الليمون

تتم من خلال مزج ثلاث ملاعق من عصير الليمون، وكمية من زيت جوز الهند، ويتم وضع المزيج مع مراعاة تدليك فروة الرأس بشكل جيد، وتترك لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بالشامبو بشكل جيد والحرص على تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.