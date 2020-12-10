اعملي عجينة السمبوسة بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت

طريقة عمل عجينة السمبوسة، عجينة السمبوسة تعد من أنجح الخطوات لعمل سمبوسة رائعة، إذا كانت حادق او حلو، لانها أساس السمبوسة المحشية، حيث تجعلها تتميز بطعم رائع لا يوجد مثله، ولكن بعض السيدات تفشل بشكل كبير في نجاح عجينة السمبوسة، لذلك سوف نقدم إليكم عجينة السمبوسة بطريقة سهلة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات نصف كيلو من الدقيق.

كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة زيت ذرة. طريقة التحضير اخلطي زيت الذرة مع مقدار الماء والملح جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة. اتركي الوعاء لمدة 9 دقائق، ثم ضيفي مقدار الدقيق بشكل تدريجي، ثم ضعي الخليط جانبا. قومي بتقليب الخليط بشكل مستمر، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي العجينة جانبا لمدة 16 دقيقة. قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة. حشو السمبوسة باللحمة المفرومة طريقة التحضيرحشو السمبوسة باللحمة المفرومة المكونات 500 جرام لحم مفروم.

كوب صغير من البصل المفروم.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة متوسطة من الملح.

رشة من بهارات اللحمة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير ضعي وعاء حراري به مقدار الزبدة على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه البصل والفلفل ، والملح، والبهارات، ثم اتركيهم لمدة ثلاث دقائق. اسكبي باقي المكونات فوق الخليط، ثم اتركيهم حتى ينضج اللحم. وزعي الخليط على عجينة السمبوسة، ثم قومي بلف العجينة. ضعي العجينة بالزيت او الفرن حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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