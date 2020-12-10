طريقة كفتة بطاطس اقتصادية سر قرمشة ونجاح الكفتة بكل تفاصيلها

تعتبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، أحد أفضل المقبلات اللذيذة التي يمكنك تقديمها في الغداء بجوار أي طبق فشكلها الجميل وقرمشتها الرائعة، سوف يقوم بإضافة لمسة رائعة للمائدة، وأما مذاقها وقرمشتها الرائعة فلا تقاوم، وسيستمتع بتناولها كل أفراد أسرتك وكما أنها تتميز بأنها مغذية وسهلة وسريعة، أقتصادية وموفرة وبمكونات متواجدة بكل بيت، سنحضرها لكم كفتة البطاطس العادية وكفتة بطاطس باللحمة المفرومة متعي أسرتك بمقبلات لا مثيل لها.

مكونات عمل كفتة بطاطس مقرمشة اقتصادية

عدد 3 حبات من البطاطس. عدد كوب واحد من دقيق السميد الناعم. 1 حبة من البيض. 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملح حسب الذوق. 1/2 ملعقة صغيرة من فلفل اسود. لتحضير اللحمة المفرومة

1/4 كيلو من اللحم المفروم. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. 1 بصلة مفرومة ناعمة. رشة ملح وفلفل اسود لتحضير كفتة البطاطس اتبعي خطوات تالية يسخن السمنة في ومقلاة أو وضع الزيت ونضيف له البصلة المفرومة ونتركها حتى تذبل مع القليل من الملح، ويضاف لها اللحمة والفلفل الأسود وتقليب المكونات معا حتى تنضج تماما اللحمة وتترك جانبا حتى تبرد.

ثم اغسلي البطاطس واسلقيها في ماء ساخن ثم أهرسيها جيدا حتى تكون عجينة بطاطس مهروسة، ويضاف دقيق السميد بشكل تدريجي على البطاطس حتى تكون عجينة متماسكة ويضاف لها البيضة والبيكنج باودر، ثم تعجن مرة أخرى مع بعضها.

بعد دمج المكونات معا يضاف لها المزيد من دقيق السميد في حالة كانت عجينة بطاطس لينة، ويوضع عليه الملح والفلفل الأسود ومزج المكونات معا.

تشكل عجينة البطاطس على شكل كرات متساوية الحجم وعمل حفرة صغيرة في كل كرة ويضع فيها حشوة اللحم، ويغلق باحكام من كل الجوانب وتشكل على شكل أصابع وتدحرج في دقيق السميد.

تدخل الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك، وتحمى الزيت لقلي البطاطس وتنزل بالكفتة في الزيت الساخن وتقلب من كل الجوانب حتى تكتسب لون ذهبي بكل الأطراف، وتصفى الكفتة من الزيت وتكون جاهزة للتقديم. لتحضير كفتة البطاطس اتبعي خطوات تالية

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