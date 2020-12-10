كيكة الزبادي اليومية الهشة اعمليها في دقيقتين بالخلاط

خطوات تحضير كيكة الزبادي في الخلاط، تعتبر كيكة الزبادي من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي تصنف لفئة الحلويات نظراً لسهولة تحضيرها ومذاقها الجيد وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة الزبادي.المقادير لعمل كيكة الزبادي:
- بياض بيضتين.
- كمية من الزبدة من أجل دهن القالب.
- كأس ونصف من السكر.
- كأس وربع من نشا الذرة.
- ثلاثة فصوص من المستكة بعد طحنها مع ملعقة من السكر.
- كأس من اللبن الزبادي.
- كأسان من الجبنة الكريمي.
- صفار ثلاثة بيضات.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ويتم تحضيرها في فترة وجيزة، فأن كيكة الزبادي من المأكولات المفضلة عند الكثيرين ولذلك سنقدم إليكم خطوات التحضير وهي كالآتي:
- القيام بخلط كلاً من نشا الذرة واللبن الزبادي في إناء لحين أن يتم امتزاجهم جيداً مع بعضهم البعض.
- القيام بإضافة كلاً من المستكة والسكر وترك الخليط لحين أن يغلي على نار هادئة.
- القيام بتقليب الخليط مع الجبنة القريش ويتم رفع الإناء على النار ويتم تركه لحين أن يبرد.
- يتم تقليب الجبنة القريش مع صفار البيض.
- يتم خلط بياض البيض والتقليب بشكل هادئ مع الخليط.
- يتم وضع الخليط في قالب ثم القيام بدهنه بالزبدة ويتم خبزه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- تيتم ترك الكيك لحين أن يبرد في الصينية قبل أن يتم قلبه في إناء للتقديم.
- يتم تزيين كيكة الزبادي تبعاً للرغبة.
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