كيكة الزبادي اليومية الهشة اعمليها في دقيقتين بالخلاط

خطوات تحضير كيكة الزبادي في الخلاط، تعتبر كيكة الزبادي من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي تصنف لفئة الحلويات نظراً لسهولة تحضيرها ومذاقها الجيد وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة الزبادي.

بياض بيضتين. كمية من الزبدة من أجل دهن القالب. كأس ونصف من السكر. كأس وربع من نشا الذرة. ثلاثة فصوص من المستكة بعد طحنها مع ملعقة من السكر. كأس من اللبن الزبادي. كأسان من الجبنة الكريمي. صفار ثلاثة بيضات.

المقادير لعمل كيكة الزبادي:خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ويتم تحضيرها في فترة وجيزة، فأن كيكة الزبادي من المأكولات المفضلة عند الكثيرين ولذلك سنقدم إليكم خطوات التحضير وهي كالآتي: